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Torun'un AK Parti'ye katılmasıyla AK Parti'nin sandalye sayısı 281'e yükseldi

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Bağımsız Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun'un AK Parti'ye katılmasıyla AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 280'den 281'e yükseldi. Torun'un AK Parti'ye geçmesiyle TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 10'a düştü.

Bağımsız Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun'un Ak Parti'ye katılmasıyla TBMM'deki sandalye dağılımı değişirken, Ak Parti'nin sandalye sayısı 281'e yükseldi.

TBMM'deki sandalye dağılımı, Bağımsız Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun'un Ak Parti'ye katılmasıyla değişti.

Yeni Yol Partisinden 31 Ağustos'ta istifa eden Torun, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında AK Parti'ye katıldı. Böylece AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 280'den 281'e yükseldi.

Öte yandan Torun'un AK Parti'ye geçmesiyle, TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 10'a düştü.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanması, seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye inmişti.

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti): 281

Yeni Parti: 91

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

Milliyetçi Hareket Partisi: 46

Cumhuriyet Halk Partisi: 44

İYİ Parti: 27

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsız: 10

Hür Dava Partisi: 4

Yeniden Refah Partisi: 3

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Toplam: 592

Kaynak: AA
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