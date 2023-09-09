Toroslar Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Zabıta Teşkilatı'nın 197'nci kuruluş yıl dönümünü zabıta personeli ile birlikte pasta keserek kutladı.

Belediye Zabıta Müdürü Alim Sevim ve personelinin Zabıta Haftasını kutlayan Başkan Yılmaz, "Görevleri gereği belediyemizin gören gözü, işiten kulağı olan zabıta personelimiz, belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Vatandaşlarımızın huzur, sağlık ve güvenliği için 7/24 görev başında olan zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftası'nı kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Yılmaz'ın her zaman kendilerine destek olduğunu ifade eden Zabıta Müdürü Alim Sevim de Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. Başkan Yılmaz da zabıta personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - MERSİN