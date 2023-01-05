Toplantı biter bitmez paylaşım yaptı! Kaftancıoğlu, herkesin aklına aynı soruyu getirdi: Aday Kılıçdaroğlu mu?

6'lı masanın son toplantısı akşam saatlerinde son buldu. Toplantı sonrası cumhurbaşkanı adayı hakkında bir açıklama yapılmazken, CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Kaftancıoğlu, Twitter hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'nu paylaşarak "Korkmadan, yılmadan, zorbalıklara karşı 1 milim dahi geri adım atmadan" dedi. Yapılan bu paylaşım ise akıllara "Aday Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak?" sorusunu getirdi.

Son olarak DEVA Partisi Genel Merkezi'nde toplanan 'altılı masa', Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun geçirdiği operasyon nedeniyle ertelenen toplantısını bugün düzenlendi. Yaklaşık 10 saat süren toplantıda sıcak başlıkla ele alındı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Toplantı sonrası 6 liderin ortak imzasıyla yayınlanan açıklamada, altılı masanın yol haritasının da 30 Ocak'ta açıklanacağı bilgisi verildi. 6 liderin en uzun gerçekleştirdiği toplantı olarak kayıtlara geçen görüşmede cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmadı.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU PAYLAŞIMI

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, CHP'li Canan Kaftancıoğlu sosyal medyadan çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak "Korkmadan, yılmadan, zorbalıklara karşı 1 milim dahi geri adım atmadan" dedi.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise "Çoklu aday" ihtimaline sıcak bakmadığını belirterek Kılıçdaroğlu hakkında "Anketler öyle gösteriyor. Anketlerde ileri sürülen diğer arkadaşlar da Tayyip beyin önünde gözüküyor. Kılıçdaroğlu da önde. Fakat bu konular hiç görüşülmediği için olur mu olmaz mı tarzında değerlendirme yapmayı doğru bulmadım" değerlendirmesinde bulunmuştu.