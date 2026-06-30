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Tokayev ve Putin telefonda görüştü

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konuları ele aldı. Görüşmede ayrıca 22. Kazakistan-Rusya bölgelerarası işbirliği forumu hazırlıkları değerlendirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uluslararası ve bölgesel gündemin güncel konularını görüştüğü bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, Rus liderin mayıs ayında Kazakistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti sırasında varılan anlaşmaların iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm alanlarına önemli ivme kazandırdığını vurguladığı belirtilen açıklamada, "İki ülke hükümetleri, söz konusu anlaşmaların hayata geçirilmesini kararlılıkla sürdürmektedir. Görüşmede temmuz ayın sonunda Omsk'ta düzenlenecek olan 22. Kazakistan-Rusya bölgelerarası işbirliği forumuna hazırlıklar ele alındı. Liderler ayrıca uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konuları da değerlendirdi" ifadelerine yer verildi. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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