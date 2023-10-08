Tokat'ta Şok Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte yapılan şok huzur uygulamasında park, bahçe ve eğlence mekanlarında kimlik sorgulaması yapıldı. Vali Numan Hatipoğlu, huzur operasyonları kapsamında yapılan uygulamaların amacının Tokat'ta huzuru ve güvenliği sağlamak olduğunu belirtti.

Tokat Emniyet Müdürlüğünce, kentte "şok huzur uygulaması" gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünden 132 personelle yapılan uygulamayı İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan yönetti.

Erdoğan, göreve çıkacak personelden can güvenliklerini öncelikli tutmalarını isteyerek vatandaşlarla iletişimlerinin de nezaket kuralları çerçevesinde olması talimatını verdi.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünden ayrılan ekipler, park ve bahçeler ile eğlence mekanlarında kimlik sorgulaması yaptı.

Vali Numan Hatipoğlu da araçların arandığı noktaya giderek çalışmalarla ilgili Erdoğan'dan bilgi aldı.

Hatipoğlu, gazetecilere, huzur operasyonları kapsamında şok uygulama gerçekleştirdiklerini söyledi.

İl merkezindeki tüm umuma açık iş yerlerini, kafe ve restoranlar, kahvehanelerin denetlendiğini anlatan Hatipoğlu, "Bunun amacı her şeyden önce Tokat'ta huzuru, güvenliği, asayişi tam şekilde sağlamak, vatandaşlarımızı sokaklarında, bağında bahçesinde huzur içinde yaşatmaktır. Her şeyimiz vatandaşımıza daha kaliteli, daha güzel, daha güvenli ortam sağlamak için." ifadelerini kullandı.

Uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerinden Bektaş Yıldız, uygulamaların halkın huzur içinde yaşamasını sağladığını belirterek, yetkililere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.