Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nde Hazırlık Tatbikatı Gerçeğini Aratmadı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çevik kuvvet polislerinin toplumsal olaylara müdahale için yaptığı hazırlık tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Tatbikatta, senaryo gereği gösterici gibi davranan eylemcilere polis müdahale etti ve gözaltına aldı.

TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çevik kuvvet polislerinin toplumsal olaylara müdahale için yaptığı hazırlık tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne ait atış alanında geçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği gösterici gibi davranıp slogan atan eylemciler, polise, taş, sopa ve molotof kokteyli attı. Senaryo çerçevesinde üzerine yürüdükleri polislere sopalarla saldıran ve 'dağılın' uyarısını dikkate almayan gruba, polis, önce Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile su sıkarak müdahale etti. Polis ekipleri, daha sonra eylemci gruba biber gazıyla müdahale ederek gözaltına aldı. (DHA)