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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Depreme Dayanıklı Binalar İçin Kentsel Dönüşüm Projesi Başlatacak

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AK Parti Tokat Belediye Başkanı Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Avukat Eyüp Eroğlu, belediyedeki yeni dönemindeki hayata geçireceği projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Önceliğinin depreme dayanıklı binalar olduğunun altını çizen Eroğlu, seçimin ardından hazırlığı yapılan 4 bin 500 konutun kentsel dönüşümüne başlayacaklarını söyledi.

AK Parti Tokat Belediye Başkanı Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Avukat Eyüp Eroğlu, belediyedeki yeni dönemindeki hayata geçireceği projelerle ilgili İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Önceliğinin depreme dayanıklı binalar olduğunun altını çizen Eroğlu, seçimin ardından hazırlığı yapılan 4 bin 500 konutun kentsel dönüşümüne başlayacaklarını söyledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yeni dönemde de partisinden aday gösterilmesinin ardından çalışmalarına hız verdi. Yeni dönemle ilgili projeler üretecek olan Başkan Eroğlu, belediyedeki üçüncü döneminde hayata geçireceği projeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Şehre depreme hazırlıklı binalar kazandırmayı planlayan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, dar gelirli vatandaşlara da yılda 300 konutun anahtar teslimini yapmayı hedefliyor.

"Tokat'ımız da deprem kuşağında olan illerden bir tanesidir"

Günümüz şartlarında vatandaşın kendilerinden istekleri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu; "Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta hepimizin yüreğini dağlayan önemli bir depremle uyanmıştık. 11 şehrimizde depremin ciddi anlamda oluşturmuş olduğu bir sonuç ortaya çıkmıştı. 6 Şubat depreminin akabinde Tokat Belediyesi olarak ciddi çalışmalar içerisine girdik. Tokat'ımız da deprem kuşağında olan illerden bir tanesidir. Bu noktadaki hem vatandaşımızdan gelen talepler hem de belediye başkanlığı görevinin bize vermiş olduğu sorumluluk neticesinde bizler de Tokat'ta önümüzdeki yılların hem depreme dayalı önlem alma hem de depremle ilgili başa çıkabilecek çalışmalar yapma hem de konut ve mahallelerimizin kentsel dönüşümlerinin sağlanması anlamında önemli bir çalışma içerisine girdik. Bununla ilgili de şehrimizin 10 mahallesini öncelikli görerek çalışmalarımızı başlattık. Şu ana kadar bu 10 mahallemizde 4 bin 500'den fazla hanemizi tespit ettik. Bu haneleri tek tek kaç katlı, kaç metrekare, binaların niteliği, betonarme mi, ahşam mı diye bütün verileri toparladık. Önümüzdeki seçimin hemen akabinde de hızlı bir şekilde bunların dönüşümünü de başlatacağız. Bir yıl içerisinde de ilk etapta da 72 adet yeni daire yaparak kentsel dönüşümün de önünü şu an açmış bulunmaktayız. Bununla ilgili ihale süreci de halihazırda devam ediyor" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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