TKP'nin Kadıköy adayı Maçoğlu hayal kırıklığı yaşattı! İlk açıklama geldi

TKP'nin Kadıköy'den aday gösterdiği Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, şu ana kadar açılan sandıklarda yapılan sayıma göre yüzde 8.29'luk oy oranına ulaşarak seçimlerde 3. oldu.

"EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK VE ADALET MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Kadıköy'den aday yapılması tartışmalara neden olan Maçoğlu, gelen sonuçlar sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunarak Kadıköylülere teşekkür etti. Ülkenin her yerinde eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesine devam edeceklerini belirten Maçoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İlk günden beri bizi yalnız bırakmayan, güler yüzü ile bize kapısını açan Kadıköylülere, yanımızda olan tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz. Mevcut durum gösterdi ki iktidar yönetemiyor. Önümüzdeki süreçte de ülkenin her yerinde eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelemizi sürdüreceğiz."

HABERLER.COM YAYININDA "KAZANACAK OLAN BİZİZ" DEMİŞTİ

Maçoğlu, Haberler.com YouTube kanalına konuk olarak "Halk kitleleri, sanatçılar, kurumlar arasındaki çalışmayı büyüttüğümüzde inanın kazanacağız." diyerek şunları söylemişti:

"Bizim dışımızda başka kurumların yaptığı bir ankette bile yüzde 20 başladığımıza dair açıklamaları oldu. Biz kazanacağımızı düşünüyoruz, yaptığımız çalışmalarda şu anda en azından sokaklarda, evlerde baktığımızda çok iyi bir oy oranına sahibiz. Yüzde 38'in üzerinde oy alan parti kazanacaktır, kazanacak olan biziz."