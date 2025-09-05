AK Parti Tire İlçe Başkanı, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

AK Parti Tire İlçe Başkanı A. Kadir Uğurlu ve beraberindeki partililer, 2010 yılında İstanbul Halkalı'da düzenlenen hain saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çağlar Bölük'ün Tire'deki baba evini ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette Başkan Uğurlu, şehidin babası Salih Bölük ve annesi Kezban Bölük'e Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim hediye etti.

AK Parti Tire İlçe Başkanı A. Kadir Uğurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şehit ailesine özel olarak yazılan mektubu takdim ederek aileye okudu. Mektubun okunması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan anne Kezban Bölük, Başkan Uğurlu'ya teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörü bitirme noktasında gösterdiği gayrete dikkat çeken acılı anne, "Artık analar ağlamasın. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, Allah devletimize zeval vermesin," ifadelerini kullandı.

Başkan Uğurlu, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarıyla, kendisi tarafından şehit ailelerimize ve gazilerimize hitaben isme özel kaleme alınan mektupları, Tire ilçemizdeki kıymetli şehit ailelerimize ve gazilerimize bizzat ziyaret ederek elden teslim ettik," dedi. Uğurlu, bu anlamlı mektupların, aziz şehitlerin hatırasını ve kahraman gazilerin fedakarlıklarını bir kez daha yad ederken, milletçe taşınan minnet ve vefanın güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti. Sözlerini, "Şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin fedakarlığı; devletimizin, milletimizin baş tacıdır. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve huzur diliyoruz," diyerek noktaladı.