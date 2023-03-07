TİP'ten Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tam destek: İlk turda bu işi bitirelim

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, katıldığı canlı yayında "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyecek misiniz?" sorusuna yanıt verdi. Önce kurtuluşa sonra yeniden kuruluşa ihtiyaç olduğunu belirten Baş, "Geçen seçimde yaptığımız hataları yapmayalım. Ortak aday etrafında ilk turda bu işi bitirelim." diyerek Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini söyledi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programının konuğu oldu. Baş, dün 6'lı Masa'nın toplantısı sonrasında açıklanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili konuştu.

"İLK TURDA BU İŞİ BİTİRELİM"

"Tip Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyecek mi?" sorusuna yanıt veren Baş, "Ben her yerde şu çağrıyı yaptım. Bizim önce kurtuluşa sonra yeniden kuruluşa ihtiyacımız var. Nasıl kurtulabiliriz? Geçen seçimde yaptığımız hataları yapmayalım. Ortak aday etrafında ilk turda bu işi bitirelim. 2018 senesinde Muharrem İnce adaydı, Karamollaoğlu adaydı, Meral Akşener adaydı. Amaç ikinci tura kalmaktı, muhalefet partileri birbirleriyle uğraştı 2. Tura çıkamadılar." dedi.

"SÜRECİ BÜTÜN AYRINTILARIYLA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Süreci detaylıca değerlendireceklerini anlatan Baş, "Bu sefer Millet İttifakı'nın tek adayla seçime çıkacağı kesinleşti. Biz TİP olarak Hatay'da toplanacağız, süreci bütün ayrıntılarıyla değerlendireceğiz. Daha sonra Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşenleriyle toplantı yapacağız. İttifak olarak ortak bir tutum alalım diyeceğiz. Önümüzdeki 1 hafta içerisinde otururuz değerlendiririz." ifadelerini kullandı.