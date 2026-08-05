TİP'li Şık'tan Abhazya için ulaşım ve pasaport çağrısı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Abhazya pasaportları Türkiye'nin sınır kapılarında geçerli bir kimlik ve seyahat belgesi olarak kabul edilmeli ve Abhazya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında doğrudan deniz ve hava yolu ulaşımı başlatılmalı." dedi.

Şık, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Yeni Parti Ankara Milletvekili Okan Konuralp, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin ve Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Şık, Abhazya'nın tarihi, sosyal ve Türkiye'de yaşayan bazı vatandaşların aile bağları bulunan birkaç saat uzaklıktaki bir Karadeniz ülkesi olduğunu belirtti.

Şık, Abhazya'nın birkaç ülke tanınmadığını ifade eden Şık, "Abhazya bu nedenle tecrit edilmiş durumdadır. Bu tecrit politikalarının uygulayıcılarından birisi de ülkemiz Türkiye'dir. Öyle ki savaştan sonra 3 yıl devam eden Türkiye-Abhazya arasındaki doğrudan ulaşım 30 yıldır kapanmış, Abaz pasaportları geçersiz hale gelmiş, iki ülke arasındaki insani kültürler ve ticari ilişkiler gerçek potansiyelinin çok gerisinde kalmıştır." diye konuştu.

Şık, "İhlallere dur demek için Abhazya pasaportlarının Türkiye'nin sınır kapılarında geçerli bir kimlik ve seyahat belgesi olarak kabul edilmeli ve Abhazya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında doğrudan deniz ve hava yolu ulaşımının başlatılmalıdır. Bu talepler Türkiye'de yaşayan insan haklarına saygılı tüm kesimlerin ortak talebidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA