TİP Genel Başkanı Erkan Baş oyunu Kadıköy'de kullandı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, eşi Gülçin Baş ile birlikte Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, oyunu İstanbul'da Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, eşi Gülçin Baş ile birlikte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu; Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1094 numaralı sandıkta kullandı.