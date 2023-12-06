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TİP Genel Başkanı Erkan Baş: İttifaklara ve işbirliklerine açığız

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 31 Mart seçimlerinde ittifaklara ve işbirliklerine açık olduklarını belirtti. Ancak kiminle, ne için ve nasıl sorularına cevap vermemiz gerektiğini söyledi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, 31 Mart seçimlerinde ittifaklara da işbirliklerine de açık olduklarını belirterek, "Ama kiminle, ne için ve nasıl sorularına cevap vermemiz lazım." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de birçok belediye meclisinde halka karşı oy birliğiyle kararlar alındığını söyledi.

Bunu da AK Parti iktidarı süresince muhalefet partilerinde oluşan tembellik haline bağladığını belirten Baş, şu an kamuoyunda ittifak ve işbirliği tartışmalarının yaşandığını ifade etti. Baş şöyle konuştu:

"Ne konuda anlaşılıp ne konuda anlaşılamadığı yönünde yapılan bir tartışma yok. Tüm tartışma koltuğa oturup oturmama tartışması. TİP olarak bunu reddeden bir yerden yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Bizim için ilk önce bu memlekette yaşayan milyonlarca emekçinin çıkarları gelir. Emekçinin uğradığı hak gasbının engellenebilmesi için üzerimize düşen ne varsa onu yapmak için çalışırız. Bugüne kadar da halka seçimlerde ya da seçim dışı zamanlarda asla yalan söylemedik. Sağcılığın alternatifi sağcılık, piyasacılığın alternatifi piyasacılık değildir. Herkesi halkın açık, net çıkarlarını savunan tutumlar almaya çağırıyoruz. Biz seçimlere Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gireceğiz. AKP zihniyetinin Türkiye'de siyasetin tümünü belirlemesine son vermek için gireceğiz. İttifaklara da açığız işbirliklerine de açığız ama kiminle, ne için ve nasıl sorularına cevap vermemiz lazım."

Kaynak: AA / Politika

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