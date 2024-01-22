TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Barış Atay'ın Türkiye İşçi Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan basında yer alan haberlere yanıt gecikmedi. Çıkan iddiaların tamamının yalan olduğunu belirten Baş, "Böyle bir adaylık da yok, böyle bir planımız da" açıklamasında bulundu.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde İstanbul'da kıyasıya bir yarışın yaşanması bekleniyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un ardından Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin de aday çıkarması beklenirken, bir iddia da Türkiye İşçi Partisi'nden gelmişti.
BARIŞ ATAY İSTANBUL'DAN ADAY MI OLUYOR?
Barış Atay'ın Türkiye İşçi Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağına yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
ERKAN BAŞ'TAN İDDİALARA YANIT
Basında yer alan haberlere ilişkin gazeteci Candaş Tolga Işık'a röportaj veren Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Baş, "Böyle bir adaylık da yok, böyle bir planımız da" ifadelerini kullandı.