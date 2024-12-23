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TİKA, Ukrayna'daki İslam Kültür Merkezi'ni Yeniledi

TİKA, Ukrayna'daki İslam Kültür Merkezi'ni Yeniledi
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kiev'de hava saldırılarında zarar gören İslam Kültür Merkezi'ni onarıp yeniden ibadete açtı. Merkez, Kırım Tatarları ve diğer Müslümanlar için önemli bir dini ve sosyal buluşma noktası.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ukrayna'nın Başkenti Kiev'e yönelik hava saldırılarında zarar gören Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi ve Ukrayna Müslümanları Birliği'nin hizmet verdiği binayı yeniledi.

Kiev'e yönelik yoğun hava saldırılarında zarar gören ve içerisinde Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi, Ukrayna Müslümanları Birliği, Ukrayna Müslüman Kadınlar Birliği gibi kurumların yer aldığı İslam Kültür Merkezi, TİKA tarafından yapılan onarım çalışmaları yeniden kullanılabilir hale getirildi.

Kırım Tatarları başta olmak üzere Kiev'de yaşayan Müslümanlara ibadet imkanı sunan merkezin mescidi de yenilenerek yeniden ibadete açıldı. TİKA, geçen aylarda Ukrayna Müslüman Kadınlar Birliği bünyesinde kurduğu dikiş atölyesinin de yer aldığı binanın zarar gören pencereleri, kapıları, duvarları ve aydınlatma sistemleri onarılarak yeniden faaliyete başladı.

İslam Kültür Merkezi, Kırım Tatar soydaşları dini ve kültürel kurumlarına ev sahipliği yaparak, Kırım Tatarları başta olmak üzere tüm Müslümanlar için bir ibadethane işlevi görüyor. Müslümanların dini ve özel günlerde bir araya geldiği bu merkez, Ukrayna'daki savaş şartlarında Müslümanların dini ve sosyal ihtiyaçlarını karşılıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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