TİKA'dan Özbekistan'a Siber Güvenlik Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Özbekistan İnovasyon Kalkınma Ajansı iş birliğiyle, Taşkent Bilgi Teknolojileri Üniversitesinde, Özbekistan'daki çeşitli bakanlık ve kamu kurumu çalışanlarına yönelik siber güvenlik eğitim programı düzenledi.

TİKA tarafından geliştirilen Bilişim ve Yönetim Programı (BYP) kapsamında düzenlenen 'Temel Siber Güvenlik Eğitimi', hem siber güvenlik alanında hali hazırda aktif olan uzmanlara hem de bu alanda kariyerine yeni başlayan ve bilgi güvenliği konusunda uzmanlaşmak isteyen kişilere temel siber güvenlik bilgileri ve becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Toplam altı aşamadan oluşan Siber Güvenlik Programı kapsamında, ilk aşamada Ocak ayında Özbekistan'daki ilgili kamu kurumlarında görev yapan 70 personele çevrim içi 'Bilişim Güvenliği Temel Seviye' eğitimi verildi. İkinci aşamada ise Özbekistan'da, 12 bakanlık ve devlet kurumundan 30 bilişim uzmanının katılımıyla 'Temel Siber Güvenlik Eğitimi' yüz yüze gerçekleştirildi. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'ne bağlı yerli ve milli firmalardaki Türk uzmanlar, deneyim ve bilgi birikimlerini paylaştı.

Eğitim, kurum çalışanlarına web ve ağ hizmetlerinden yararlanırken karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı alabilecekleri tedbirleri aktarıyor ve kişisel bilgisayarlar ile ağ ortamındaki risklere karşı alınması gereken önlemleri öğretiyor. Ayrıca, bilgi güvenliğini tehdit eden unsurları tanıtarak bu tehditleri ortadan kaldırma yollarını gösteriyor.

Temel Siber Güvenlik Eğitimi sonucunda yapılacak sınavda başarılı olan Özbekistanlı uzmanlar, Türkiye'de Firewall eğitimi alma imkanına sahip olacak. - ANKARA