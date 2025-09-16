TİHEK'ten İsrail'in Gazze'deki Saldırılarına Sert Tepki

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan (TİHEK) yapılan açıklamada, " İsrail'in işgal ve soykırım politikalarının son bulması için uluslararası toplumun somut ve kararlı adımlar atmasını talep ediyor; İsrail'in Gazze'deki işgalini ve Filistinli sivillere yönelik katliamlarını durdurması amacıyla dünya kamuoyunu harekete geçmeye çağırıyoruz" denildi.

TİHEK, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı başlatması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in, kurulduğu günden bu yana Filistin topraklarında sistematik işgal, etnik temizlik ve şiddet politikaları yürüttüğüne, 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılar kapsamında Gazze'nin tamamını işgal etmeyi hedefleyen yeni bir kara harekatı başlatıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Gelinen noktada tanklar şehir merkezine girerek sivilleri hedef almakta ve temel yaşam alanlarını yoğun bombardımanlar ile yok etmektedir. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 'Gazze yanıyor' paylaşımı, daha önce Netanyahu, Gallant ve birçok İsrailli yetkilinin ifadeleri ile ortaya koyduğu gibi yaşanan soykırımın İsrail'in bilinçli bir şekilde uyguladığı bir devlet politikası olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. Çocuk, kadın, yaşlı gözetilmeksizin masum sivillerin katledilmesi; hastane, okul, ibadethane, Birleşmiş Milletler (BM) tesisleri ve sığınma alanlarının bombalanması, sağlık personelinin, gazetecilerin ve yardım çalışanlarının kasıtlı olarak hedef alınması Gazze'deki temel insan haklarının fiilen yok edildiğini ortaya koymaktadır" denildi.

'KÜRESEL BARIŞA TEHDİT'

7 Ekim 2023 tarihinden günümüze kadar, 64 binden fazla Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğü, 164 binden fazlasının yaralandığı belirtilerek, "Bu tablo, İsrail'in tüm Filistin halkını hedef aldığını ve bölgeyi soykırım yoluyla işgal etmeyi amaçladığını göstermektedir. İsrail'in yürüttüğü bu soykırım, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarıyla ortaya konulmuş, uluslararası hukukçuların, akademisyenlerin, BM raportörlerinin ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının hazırladığı raporlar da bu durumu belgelemiştir. BM Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun hazırladığı ve BM İnsan Hakları Konseyi'nin 60'ıncı oturumunda görüşülen raporda, bu saldırıların Gazze'deki Filistinlileri tamamen veya kısmen yok etme niyetiyle gerçekleştiği belirtilmiş, İsrail'in soykırım yaptığı açıkça ifade edilmiştir. İsrail'in bu hukuk tanımaz saldırıları, yalnızca Filistin halkına değil, tüm bölgeye ve küresel barışa büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası toplumun bu vahşete sessiz kalması, cezasızlığın normalleşmesine ve yeni insanlık trajedilerine yol açacaktır" ifadeleri kullanıldı.

'ULUSLARARASI MÜDAHALE'

Açıklamada, "BM Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu tarafından hazırlanan raporda da belirtildiği üzere; soykırım eylemlerinin işlenmesinde kullanılabilecek silah, teçhizat ve teknolojik donanımın İsrail'e transferi derhal durdurmalı, kişi ve şirketlerin, soykırımın işlenmesine veya teşvik edilmesine yönelik her türlü yardım ve desteği kesmelidir. Ayrıca BM üyesi ülkeler, soykırıma doğrudan veya dolaylı olarak karışan kişi ve şirketlere hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır. Nitekim, soykırımcı İsrail'in gerçekleştirdiği katliamların durdurulması ve kalıcı barışın tesis edilmesi, insanlığın ortak sorumluluğu olan acil bir küresel meseledir. Buna ek olarak, başta BM olmak üzere uluslararası toplum, İsrail'in soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar niteliğindeki eylemlerine karşı derhal etkili önlemler almalı ve uluslararası müdahale için acilen harekete geçmelidir. Bu bağlamda, özellikle İsrail'in BM ve diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki temsilinin sonlandırılması; Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından İsrail'e ve İsrailli yetkilere yönelik alınan kararların eksiksiz bir şekilde uygulanması elzemdir. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak, İsrail'in işgal ve soykırım politikalarının son bulması için uluslararası toplumun somut ve kararlı adımlar atmasını talep ediyor; İsrail'in Gazze'deki işgalini ve Filistinli sivillere yönelik katliamlarını durdurması amacıyla dünya kamuoyunu harekete geçmeye çağırıyoruz" denildi.