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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda Bakanlık personelinin Kurban Bayramı'nı kutladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda Bakanlık personelinin Kurban Bayramı'nı kutladı

Politika Haberleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda Bakanlık personeliyle bayramlaştı ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda Bakanlık personelinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda Bakanlık personeliyle bir araya gelerek bayramlaştıklarını belirtti. Bolat, "Bu çok önemli görevi yerine getirmekte olan kıymetli gümrük personelimize özverileri ve çalışkanlıklarından ötürü teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Politika

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