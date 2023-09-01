Thaksin Shinawatra'nın hapis cezası indirildi

Tayland'da 15 yıllık sürgün hayatının ardından ülkesine dönen ve cezaevine konulan eski Başbakan Thaksin Shinawatra'nın hapis cezası 8 yıldan 1 yıla indirildi.

Tayland'da 15 yıllık sürgün hayatının ardından ülkesine döndükten sonra cezaevine konulan milyarder eski Başbakan Thaksin Shinawatra'nın af talebine yanıt geldi. Kral Maha Vajiralongkorn, Thaksin'in af talebini onaylayarak hapis cezasını 8 yıldan 1 yıla indirdi.

Kraliyet tarafından yapılan resmi açıklamada, Thaksin'in monarşiye sadık olduğu ve yargılanma sürecinde adalet sistemine saygı duyduğu belirtilerek çok sayıda sağlık sorunu bulunduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "Kral, ülkenin gelişmesine katkı sağlaması amacıyla uzmanlığını ve deneyimini kullanabilmesi için Thaksin Shinawatra'ya af çıkardı" ifadesine yer verildi.

Tayland'da iki dönem başbakanlık yapan 74 yaşındaki Thaksin Shinawatra, 2006'daki askeri darbe ile görevden alınmıştı. Darbenin ardından görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlarından 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Thaksin, 2008 yılında ülkeden kaçmıştı. Thaksin, 22 Ağustos'ta Dubai'den Tayland'a döndükten sonra cezaevine gönderilmiş, aynı gün polis hastanesine sevk edilmişti. Sağlık yetkilileri, Thaksin'in çeşitli sağlık sorunları nedeniyle yakından takip edileceğini açıklamıştı.

Bir telekomünikasyon şirketi ile futbol kulübü Manchester City'nin eski sahibi olan Thaksin, dün kraliyet affı için başvuruda bulunmuştu. - TAİPEİ