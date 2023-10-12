Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), Filistinlilere destek açıklaması yaptı. TGTV'ye bağlı 120 sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katılımıyla, Bahariye Mevlevihanesi'nde 'Hem İşgal Hem Soykırım: Vahşetin Yüzü İsrail' konulu basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), Filistinlilere destek açıklaması yaptı.

TGTV'ye bağlı 120 sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katılımıyla, Bahariye Mevlevihanesi'nde "Hem İşgal Hem Soykırım: Vahşetin Yüzü İsrail" konulu basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Yıldız, İsrail'in, 1948'den bu yana hiç ara vermeden hem devlet hem de sivil milisler eliyle Filistinli Müslümanları sistematik şekilde öldürdüğünü söyledi.

İsrail'in işgalinin sürdüğünü belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Birleşmiş Milletler kararlarını, uluslararası hukuku ve insanlık değerlerini ayaklar altına alarak bu ihlalleri yapan İsrail'e ne yazık ki yaptırım uygulanamamakta, sessiz kalınmakta, bugün ise desteklenmektedir. 'Kim terörist?' sorusuna cevap arayanları, İsrail'in işgal, soykırım ve zulüm politikalarına bakmaya davet ediyoruz. İşbirlikçi devletlerin de desteğiyle Filistin, kara, deniz ve hava yoluyla kuşatılmıştır, ambargolarla ve sürekli saldırılarla Filistinlilerin hayatı her geçen gün karartılmaktadır. İşgal edilen topraklar, yok edilen hayatlar ve yıkılan evler İsrail soykırımının kanıtlarıdır."

"İsrail artık kendi vatandaşlarına güven veremez hale gelmiştir"

Yıldız, mazlumlar ve tüm ülkeler için daha adil bir dünya düzeni kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Filistinli Müslümanlar, Aksa Tufanı savunmasıyla İsrail'i sarsmıştır. Kendilerini güç abidesi gören kibirli devletin, işgal ettiği topraklara pamuk ipliğiyle bağlı olduğuna tüm dünya şahit olmuştur. Saatler içinde karakollarını kaybeden, komutanları ve binlerce askeri esir alınan, aşılmaz denilen demir kafesleri başlarına yıkılan, Mossad'ı bile gafil avlanan bir İsrail, artık kendi vatandaşlarına güven veremez hale gelmiştir. Korkunun ecele faydası yoktur." ifadelerini kullandı.

İsrail için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını dile getiren Yıldız, "Filistinlilerin meşru müdafaa eylemlerine 'terör' demek, İsrail'e destek olmak demektir. Filistinli kardeşlerimiz, kuşatılmışlık içinde nefes alamaz haldedirler. Hayatlarını idame ettirmek için her türlü çıkış yolunu denemeleri meşrudur ve insani haklarıdır. Vicdan sahibi herkesi, işgalci, diktatör ve küresel ittifaka karşı Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında yer almaya davet ediyoruz." dedi.

Yıldız, Filistin'e destek için cumatesi Beyazıt'tan Ayasofya'ya yapılacak yürüyüşe de katılacaklarını sözlerine ekledi.