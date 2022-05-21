Tevfik Göksu'nun "İstanbul'da 500 bin mülteci var" sözlerine yanıt, İYİ Parti'li isimden geldi
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İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, katıldığı bir canlı yayında "İstanbul'da bildiğim kadarıyla 500 bin kadar mülteci var" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaya yanıt veren İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ise sosyal medya hesabından "YANLIŞ: Tevfik Göksu: İstanbul'da 500.000 sığınmacı - göçmen var. DOĞRU: BELBİM kayıtlarına göre 1,6 milyon yabancı uyruklu İstanbul kart almış ve %42'si Suriyeli! Sadece doğruları söylemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediyesi BaşkanıTevfik Göksu, önceki gün katıldığı bir canlı yayına katıldı.
Burada sığınmacılarla ilgili de konuşan Göksu, "İstanbul'da bildiğim kadarıyla 500 bin kadar mülteci var. Mülteci eleştirilerini de insani bulmuyorum. Hele hele Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın söylediği gibi zorla dışarı atmak gibi bir nefret suçunu içerecek ve gayri insanı bir olayın içerisinde asla olamayız." ifadelerini kullandı.
İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ise Göksu'nun bu açıklamalarına verilerle yanıt verdi. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Özkan, İstanbulkart sahibi 1,6 milyon yabancı olduğunu bunların yüzde 42'sinin Suriyeli olduğu bilgisini paylaştı.
İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili Özkan'ın açıklaması şu şekilde: "YANLIŞ: Tevfik Göksu: İstanbul'da 500.000 sığınmacı - göçmen var. DOĞRU: BELBİM kayıtlarına göre 1,6 milyon yabancı uyruklu İstanbul kart almış ve %42'si Suriyeli! Sadece doğruları söylemeye devam edeceğiz."
Özkan'ın açıklamalarına göre İstanbul'da sadece 672 bin Suriyelinin İstanbulkartı bulunuyor.