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TESK Başkanı Palandöken: "İstiklal Marşımız özgürlük ve bağımsızlık aşkının bir simgesidir"

TESK Başkanı Palandöken:
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İstiklal Marşımız, sadece bir marş değil; Türk milletinin işgal karşısında verdiği onurlu mücadelenin, özgürlük ve bağımsızlık aşkının bir simgesidir.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İstiklal Marşımız, sadece bir marş değil; Türk milletinin işgal karşısında verdiği onurlu mücadelenin, özgürlük ve bağımsızlık aşkının bir simgesidir. Akif'in kalemiyle, milletimizin ruhuna işleyen o dizeler, bir ulusun toprağını savunmak için gösterdiği kararlılığı, azmi ve gücü tüm dünyaya haykırmaktadır" dedi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü için yazılı bir mesaj yayımlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İstiklal Marşımız, sadece bir marş değil; Türk milletinin işgal karşısında verdiği onurlu mücadelenin, özgürlük ve bağımsızlık aşkının bir simgesidir. Akif'in kalemiyle, milletimizin ruhuna işleyen o dizeler, bir ulusun toprağını savunmak için gösterdiği kararlılığı, azmi ve gücü tüm dünyaya haykırmaktadır. 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' derken, işgalin açtığı yaraların ne kadar derin olduğunu ve bu bedelin ne kadar ağır olduğunu en güzel şekilde ifade etmiştir. Türk milleti, tarihinin her döneminde vatanına yönelen tehditlere karşı dimdik durarak, her zaman birlik ve beraberlik içinde bu zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır. Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nda ortaya koyduğu değerler, milletimizin kalbinde sonsuza dek yaşayacaktır. Bu vesile ile başta istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, milletimizin özgürlük mücadelesine olan bağlılığını bir kez daha vurguluyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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