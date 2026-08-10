TBMM'de terörsüz Türkiye teklifi görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulu'nda terörsüz Türkiye yasa teklifi görüşmeleri başladı.

TBMM Genel Kurulu'nda terörsüz Türkiye adıyla bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi kanun teklifi görüşmeleri başladı. Teklifin görüşmelerini AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Başkanları Tulay Hatımoğulları ve TUncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu takip ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı