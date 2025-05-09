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'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama! Fesih tamam, sıra silahta

'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama! Fesih tamam, sıra silahta
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Terör örgütü PKK, geçen hafta kongresini toplayarak fesih ve silah bırakma kararı aldı. Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sebebiyle kararın kamuoyuna açıklanması ertelendi. Kararın bir-iki gün içinde duyurulması bekleniyor. Öte yandan AK Parti ve güvenlik birimleri, sürecin devamında atılacak hukuki adımlarla ilgili bir taslak program hazırlamış durumda.

MHP lideri Bahçeli'nin sözleri ile başlayan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne "Silah bırakma ve örgütü feshetme" çağrısı ile devam eden 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşamaya geçiliyor. Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıdan sonra örgütün, bir süredir beklenen silah bırakma ve fesih kararını aldığı belirtildi.

Ak Parti'nin üst düzey yöneticileri ve güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, PKK geçen hafta kongresini topladı, fesih ve silah bırakma kararı aldı. Kararın geçen hafta sonu da kamuoyuna duyurulmasına karar verildi ancak, Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sebebiyle açıklamanın ertelendiği ifade edildi. Güvenlik kaynaklarına göre, bir-iki gün içinde örgüt tarafından alınan kararlar kamuoyuna duyurulacak.

ÖRGÜTTEN GELECEK ADIMLAR SONRASI SÜREÇ HAZIR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; AK Parti ve devletin ilgili birimleri tarafından ise önümüzdeki sürece ilişkin atılacak adımlara yönelik bir taslak program hazırlandı. Güvenlik birimleri bu hazırlıklarla ilgili Öcalan'la da görüştü. AK Parti kaynakları "Buradaki kritik eşik silah bırakılması ve fesihti. Bu aşama geride kaldıktan sonra artık önümüze bakacağız. Biz bir süredir zaten hukuki konularda atılacak adımlarla ilgili çalışıyorduk. Elimizde hazır bir taslak var, ne yapacağımız belli. Örgütten gelecek açıklamadan sonra, biz de bu adıma karşı neler yapacağımızı masaya yatıracağız" dedi.

İMRALI'DA BİR YARDIMCI GÖREVLİ BULUNACAK

Öcalan'ın İmralı'dan çıkarılmasına ilişkin hiçbir başlıkları olmadığını belirten AK Parti kurmayları "Ancak idari bazı adımlar atılacak. İmralı'da kendisine yardımcı olacak bir görevli bulunacak. Cezaevi şartları esnetilecek. Görüşmek istediği kişilere izin verilecek. DEM'den ve aileden de daha sık görüşmeler olacak. Devletle, Öcalan'ın görüşmelerinde zaten 'İmralı'dan çıkmak istemediğini' bizzat kendisi söyledi. Çıktığında bir güvenlik sorunu yaşayacağını biliyor. Sonuçta birçok istihbarat örgütü ile çalışmış bir adamdan bahsediyoruz. Dışarıda nefes aldırmazlar ona" değerlendirmesini yaptı.

AK PARTİ KIRMIZ ALARMA GEÇTİ

Bu arada, önümüzdeki dönemde toplumda yanlış anlaşılacak açıklamalar konusunda AK Parti âdeta kırmızı alarm durumuna geçti. AK Parti'nin süreci yönetmekle görevlendirilen heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıda 'Terörsüz Türkiye'ye ilişkin açıklamalar konusunda çok dikkatli olunması gerektiği üzerinde duruldu.

AK Parti kurmayları "Cumhurbaşkanı ile bu konular konuşuldu. Milletvekilleri, teşkilatlar, parti yönetiminden gelecek her açıklama başka bir tartışmaya yol açabilir. Bu konuda görevlendirilmiş arkadaşlar var. Cumhurbaşkanı'mız, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ, Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları çerçevesinde süreç yürütülecek. Çünkü bu süreç çok hassas. Aynı hassasiyeti DEM Parti tarafı da gösterecek" diye konuştu.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun" ifadelerini kullandı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı.

Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi.

Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu.

Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (18)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Yahu ülkeye barış gelecek barış. artık anneler ağlamasın, gençler ölmesin diyoruz, bu ülkenin parası bütçesi artık terör faaliyetlerine gitmesin, o para vatandaşa yansısın.. ne güzel işte .. bu süreci istenmeyen vatan hainidir net.

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

hiç inanmıyorum bırakacaklarına

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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Haber edilip muhatap dahi edilmemesi gereken şahsiyetleri yayın yapmayın, bu millet salak değil, binlerce şehit verdik terör terördür, yapacaklarından asla vazgeçgez. Söz ile silah bıraktılar diyerek bağrımıza mı basmamız bekleniyor, Aslaaaaa.... buradan Akape ve mehape oy kazanacağını da zannediyorsa yanılırsınız Oy moy yok, zenginlerden vergi alında nefes alalım, ekonomimizi düzeltin

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Haber YorumlarıMGk:

Buna üzülecek tek kesim Chp ve tayfasıdır

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

adaletli ve huzurlu bir yasam icin pkk kadar artik akp ninde kendisini feshetmesi sart oldu,böylelikle tüm kurum ve kuruluslara saray müdürlüklerine yerlesmis liyakatsiz bilgisiz tecrübesiz torpilli bürokratlar cemaat tarikat elemanlari temizlenir ülkeyi geri degil ileri götürecek cagdas modern ve ahlakli cebini degil ülkesini vatandasini düsünen kadrolar gelir diye umut ediyoruz yanli medyanin sisirdigi degil insallah üfürmeyen gercekten saygi duyulan güvenilir ve caydirici bir devlet oluruz.

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Haber YorumlarıFatih Erdem:

Terörü sona erdiren akan şehit kanını durduran ülkeyi kurtaran sayın bahçeli ülkeyi kurtaran gelecek yarınlara güçlü girmesini sağlayan bir kahraman olarak ismi tarihe altın harflerle geçecektir, şehit kanlarından beslenen ülkeyi bölmeye çalışanlar bu süreci baltalamaya çalışsada vatan aşkıyla yanıp tutuşan sayın bahçeli sayın cumhurbaşkanım ve süreçte katkısı olan herkes bu vatan asıl aşıkları vatansever onlardır

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Haber YorumlarıOğuz Kağan:

en son buna benzer muhabbette Haburda şen şakraklı karşılama yapılmıştı dağ eşkiyalarına bu okaylardan sonra bizi ne bekliyor olacak acaba

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Haber YorumlarıMeryem çelik:

aha buraya yazıyorum çözüm sürecinin sonucundan daha tehlikeli olacak ancak bunlar çözümde nasıl siyasi çıkarsa şimdi de aynı

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Haber YorumlarıSeyfi Ahıskalı:

Bütün taslak hazırmış,peki beyinlerindeki düşünceleri ne yapacaksınız,onlarda fes oldu mu canım ülkemde,hukuk ile ekonomi ile sorunlar konuşulmasın diye yapmadığınız kalmadı yazıklar olsun

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Haber YorumlarıYakup Başaran:

iç işleri bakanı yapın.

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