Özgür Özel: Komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin Grup Başkanı veremez

Özgür Özel: Komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin Grup Başkanı veremez
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Özgür Özel: Komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin Grup Başkanı veremez
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TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşirken AK Parti ile CHP arasında ilk çatlak ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in "Komisyon çalışmalarını basına kapalı yapacak" sözlerine CHP lideri Özgür Özel tepki gösterdi. Özel, "Abdullah Güler hadsizlik etmiştir, komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin Grup Başkanı veremez" dedi.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Meclis'te kurulacak komisyon için partiler, bugün saat 17.00'ye kadar belirledikleri üyelerin isimlerini TBMM Başkanlığı'na bildirecek.

İYİ Parti'nin katılmama kararı aldığı komisyonda toplam 48 üye yer alacak. 21 isimle en fazla sandalyeye sahip parti olan AK Parti'de Grup Başkanvekili Abdullah Güler, belirledikleri isimleri açıkladı. Güler "7 bölgemizi temsiliyet noktasını dikkate aldık. Marmara Bölgesi'nden 4, Karadeniz'den 2, İç Anadolu'dan 3, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 3, Ege Bölgesi'nden 1, Doğu Anadolu Bölgesi'nden 3 ve Akdeniz Bölgesi'nden de 5 milletvekilimize listemizde yer vermiş olduk. Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu olarak isimleri belirledik. Komisyonun hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"KOMİSYON BASINA KAPALI OLACAK"

Güler, komisyonun basına açık olup olmamasına ilişkin ise "Komisyon basına kapalı olacak. Kendi özelinde bir çalışma yapacak. Bu ihtisas komisyonu gibi kanun teklifini görüştüğü bir alan değil. Orada yapılacak çalışmalar, ortaya konulacak değerlendirmeleri komisyon ele alacak. Mahrem alanda bilgiler alınacak, süreç izlenecek, kalıcı hale gelmesi için neler yapılması gerektiği konuşulacak. Kapalı bir çalışma sistemi uygun olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"HADSİZLİK ETMİŞTİR"

Güler'in bu sözleri CHP lideri Özgür Özel'i kızdırdı. Özel yaptığı açıklamada, "Abdullah Güler hadsizlik etmiştir, bu komisyonun nasıl çalışacağına komisyon üyeleri ilk toplantıda karar verecek. Bu kararı hep birlikte verirlerse buna da saygı duymak lazım. Abdullah Güler kim oluyor, onda 6 hisse mi varmış. Komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin Grup Başkanı veremez. Bu komisyon toplantısında kararlaştırılacak. Nitelikli çoğunlukla ilgili yanlış hesaplar yapıyorlar. İYİ Parti katılmayınca yüzde 47'ye düşmüyor. Üye tam sayısının salt çoğunluğu, nitelikli çoğunluğu olur. Komisyon kurulduğu an bildirilen sayı üzerinden hesaplar yapılır. O eksikliği de giderelim." dedi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıHakan Acar:

Halktan ne gizlemeyi düşünüyorsunuz da basına kapalı olacak. Çekindiğiniz nedir eyyy AKP. En azından bu konuda Özel haklıdır. Bu kadar önemli konular basına kapalı yapılamaz...

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Haber YorumlarıAli Desidero:

İmamoğlu ne gizliyordu halktan bir belediye başkanı neden kamera bantlar önce onun cevabını ver .

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Haber YorumlarıHakan Acar:

Yorumumu beğenmeyenler hangi kısmını beğenmiyorsunuz. Sizin zekanız yok da koyun gibi sahiplerim benim bilgim olmadan hakkımda karar versin mi diyorsunuz, yoksa Özel'e karşı olayım da ülke parçalanırsa parçalansın mı diyorsunuz. Ülke hakkında verilecek kararları, verilen kararların neden verildiğinin tartışmalarını bilmek istemiyor musunuz...Bu kadar zekası gerinin olduğu ülkede gelişme beklemek hata zaten.

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Haber YorumlarıMevlüt:

böyle şeyler zaten gizli konuşulur ve sonra basına gerekli açıklama yapılır. Lan bu adamlar var ya es kaza ülkeyi boku yedik Yüzyıllık Lozan Antlaşması'nın daha orijinal metni ortada yok. Kimi lozanda şu var kimi bu var diye hala dedikodusunu yapıyor. Bir ara arşivlerde bile lozan'ın suratı kayboldu dediler. CHP'nin gıcı yiyorsa önce bu anlaşmanın orijinalini yayınlasınlar da ülkeyi nasıl satmışlar görelim

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Niye basına kapalı. Ülkemin geleceğini ilgilendien bir konuda hem de Anayasaya göre TBBM nin öngördüğü şekilde kurulmayıp meclis başkanının insiyatifinde kurulan komisyon çalışmaları neden basına kapalı oluyor. Anlamak mmkün değil

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Haber YorumlarıAli Desidero:

İmamoğlu neden kamere bantlar, jamerla toplantı yapar. Önünü anladın bunumu anlamiyorsun.

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

doğru söylemiş oradaki üyeler akp nin marabası olarak mı bulunacak siz ancak birbirinize marabalık yapabilirsiniz

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Haber YorumlarıAli Desidero:

CHP liler çorba içerken dahi kamera bantlerkenmi söylüyorsun. Komiksiniz

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