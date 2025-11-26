Haberler

'Terörsüz Türkiye' Devlet Aklıdır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Tekirdağ'da yaptığı konuşmada, ülkenin en önemli gündeminin 'Terörsüz Türkiye' olduğunu ve bu konuda önemli mesafeler kaydedildiğini belirtti. Yalçın, muhalefeti de bu sürece katkı sunmaya davet etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bizce 'Terörsüz Türkiye' devlet aklıdır. Mantığında da, temelinde de devletin aklı yatmaktadır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Tekirdağ'da partisinin il binasının açılış törenine katıldı. Yalçın, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli gündeminin 'Terörsüz Türkiye' olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz Türkiye çeşitli gündemlerle meşgul haldedir. Ama bunda en öne çıkan bizce 'Terörsüz Türkiye' meselesidir. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partimizin önderlik yapmak suretiyle son 1 yıl içerisinde bu süreci yürütmüş, bu sürecin bir parçası olmuş ve Cumhur İttifakı olarak da AK Parti ile birlikte çok önemli mesafeler kaydetmiştir. 'Terörsüz Türkiye' dendiğinde, sürecin geçen yıl yani 2024 yılı Ekim ayı başından itibaren bugünlere kadar uzanıldığını ama gelinen noktada ümit var olduğumuzu hep birlikte müşahede ediyoruz" dedi.

Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi, 'Terörsüz Türkiye' olgusuna ayrı bir önem vermektedir. Bizce 'Terörsüz Türkiye' devlet aklıdır. Mantığında da, temelinde de devletin aklı yatmaktadır. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından keskin ve kesin ifadelerle bir devlet projesi haline getirilmiştir. Ortaya konan çalışmalar neticesinde alınan istikamet, yol oldukça önemlidir. İnşallah son gelişmelerle birlikte bizim ümidimiz terörsüz bir Türkiye gerçeğini hep beraber göreceğiz, hep birlikte yaşayacağız. Bunu Cumhur İttifakı olarak çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yalçın, sürece katkı sunmayan muhalefet partilerine yönelik, "Bizler bunu yaparken muhalefet partilerinin bu konuyu ciddiye almaksızın veya rol çalmak suretiyle farklı bir davranış biçiminde olması memleketimizin, ülkemizin, Türk siyasetinin geleceği açısından oldukça vahim bir durumdur. Onların bu gerçeği Türkiye'nin yaşaması uğurunda katkı vermeye davet ediyoruz. Çünkü alınan mesafe önemlidir. Gerçekten de artık Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye'nin gerçekleşmesi noktasında geri dönülemez bir noktasındayız, böyle görüyoruz. Sonuna kadar da bu projenin gerçekleştirilmesi uğrunda Milliyetçi Hareket Partisi başta lideri olmak suretiyle her kademesindeki dava arkadaşlarımız tarafından bunun mücadelesi verilecektir" diye konuştu.

Yalçın, açılışın ardından teşkilat mensuplarıyla bir süre sohbet ettikten sonra Tekirdağ'dan ayrıldı.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
