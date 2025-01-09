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Teröristbaşı Öcalan'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti'den yanıt

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın evlenmek istediğine yönelik iddiaya avukatlarından ve DEM Parti'den yanıt geldi. DEM'den yapılan açıklamada "Süreci büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla yürüten Sayın Öcalan'a yaklaşım konusunda ilgili herkesi ciddiyete davet ediyoruz" denilirken avukatları ise "Herkesi barış diliyle düşünmeye ve konuşmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

28 Aralık Cumartesi günü DEM Parti ile İmralı'da görüşen teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın evlenmek istediğine yönelik iddia çeşitli basın yayın organlarında yer aldı.

İLK YALANLAMA AVUKATLARINDAN GELDİ

Tartışma yaratan iddiaya ilk yanıt teröristbaşı Öcalan'ın avukatlarının bağlı olduğu Asrın Hukuk Bürosu'ndan geldi. "Yalan" vurgusu yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "İçinden geçtiğimiz bugünlerde Abdullah Öcalan'ın eşit, özgür ve demokratik ortak bir yaşamın inşasına dair tarihi rolünü yerini getirmeye çalıştığına hep birlikte şahit olmaktayız. Kendisi, kutuplaşmadan ve Kürt sorununun çözümsüzlüğünden beslenenlere karşı onurlu bir barışın sağlanması adına tecrit koşullarına rağmen amansız bir mücadele yürütmektedir.

"HERKESİ BARIŞ DİLİYLE KONUŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Böylesine tarihi ve hassas bir dönemde demokratik bir çözüme nasıl katkı sunabilirim diye düşünme ahlakiliğini göstermek yerine Öcalan'a yönelik yalana dayalı, manipülatif, seviye ve saygı sınırlarını tanımayan yaklaşımlar sergilendiğini görüyoruz. Süreci anlama adı altında TV ya da sanal medya mecralarında yürütülen bu düzeysiz tartışma ve söylemlerin bir ahlak ve zihniyet problemi taşıdığını, barış ve çözüm çabasının altını oymayı amaçladığını da biliyoruz. Bu tür yaklaşımlar, Öcalan'ın şahsına olduğu kadar onun çözüm gücüne yönelik geliştirilmektedir. Bizler bu nedenlerle herkesi barış diliyle düşünmeye ve konuşmaya, pozitif tutum ile demokratik bir zemine ulaşmak için emek ve düşünce ortaya koymaya davet ediyoruz."

BİR AÇIKLAMA DA DEM PARTİ'DEN

DEM Parti tarafından yayımlanan basın açıklamasında ise teröristbaşı Öcalan için evlilik iddiaları şu ifadelerle yalanlandı; "Yalan, iftira ve çarpıtma konusunda Hitler zihniyetine ve Goebbels taktiklerine rahmet okutan, gazeteciliği emir erliği sanan ve ekranlarda savaşçılık oynayan yandaş kalemşörlerin yazdıklarını reddediyoruz. Süreci büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla yürüten Sayın Öcalan'a yaklaşım konusunda ilgili herkesi ciddiyete davet ediyoruz.

"ÇÖZÜM TALEP EDEN HALKIMIZ UCUZLUKLARA PRİM VERMEYECEKTİR"

Süreci yalan ve basit magazine indirgeyenlerin, bu konuda uydurulan yalanlara iman edip ısrarla dolaşıma sokanların amacı, Sayın Öcalan'ın ideolojik ve politik kimliğine saldırmaktır. Kimse kurnazca elindeki medya gücüne güvenerek ve her türlü algıyla şimdiden sorumluluktan kaçmanın hesabını yapmasın. Çözüm talep eden halkımız kesinlikle bu ucuzluklara prim vermeyecektir."

Teröristbaşı Öcalan'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti'den yanıt
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

30 bin kişiyi katletti,bebekleri öldür,sonra ciddiyetten bahset....

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