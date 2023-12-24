Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK'lı teröristlerinin sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-35" operasyonlarında 10 ilde 58 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini duyurdu.

58 BARINMA ALANI YOK EDİLDİ

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-35" operasyonlarında; 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz!

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Gümüşhane , Hatay, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Tunceli, Kahramanmaraş, Mardin ve Batman olmak üzere toplam 10 ilde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 139 tim ve 1812 Jandarma Personelinin katılımı, J-SİHA ATAK helikopterlerinin desteği ile mağara ve sığınaklara yönelik gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-35" Operasyonlarında 58 barınma alanı imha edildi. Çok sayıda ANTİ-TANK, ROKETATAR ve LAV SİLAHI ile OBÜS MÜHİMMATI ele geçirildi!

ÇOK SAYIDA PATLAYICI VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Kürtün, Dörtyol, Belen, Payas, Baykan, Şırnak-Merkez, Gabar, Silopi, Çukurca, Dicle, Ovacık, Bestler-Dereler, Silvan, Ergani, Elbistan, Savur, Betüşşebap ve Gercüş kırsalında düzenlenen operasyonlar kapsamında;

15 kg patlayıcı madde,

20 kg amonyum nitrat,

58 adet fünye, (Patlayıcı maddelere yerleştirmek üzere)

10 adet M-16 piyade tüfeği,

2 adet AK-47 piyade tüfeği,

2 adet mavzer tüfeği,

1 adet 105 mm OBÜS MÜHİMMATI,

1 adet 120 mm TOP MÜHİMMATI,

1 LAV SİLAHI,

15 adet RPG-7 ROKETATAR MÜHİMMATI,

13 adet ANTİ-TANK MÜHİMMATI,

19 adet EYP (El Yapımı Patlayıcı),

10 adet el bombası,

168 adet pil,

1568 adet çeşitli cinste ve ebatta mühimmat,

41 adet tüp,

300 metre elektrik kablosu, (El Yapımı Patlayıcı düzeneği hazırlamak üzere) çok sayıda mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi! Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek!"