Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız
Güncelleme:
Silah bırakan ve kendisini fesheden terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve 12. Kongre'de alınan fesih kararı doğrultusunda yarın yeni bir "tarihi adım atacağını" duyurdu.

  • PKK, Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve 12. Kongre kararları doğrultusunda yeni bir tarihi adım atacak.
  • PKK'nın atacağı adım, bir grup PKK'lının dağdan ineceği şeklinde iddia edildi.
  • PKK, 11 Temmuz'da Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine bir tören düzenleyerek silahlarını yaktı.
  • PKK, 5-7 Mayıs tarihlerindeki kongresinde silahlı faaliyetlerine son verme kararı aldı ve 12 Mayıs'ta resmi olarak silah bırakma ve fesih kararını duyurdu.
  • DEM Parti heyeti, 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapacak.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan'da DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'i Beştepe'de kabul etti.

Terör örgütü Pkk, yarın Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve PKK'nın 12. Kongre kararları doğrultusunda yeni bir "tarihi adım" atacak. PKK'lıların atılacak adımı, bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacak.

BİR GRUP PKK'LI DAĞDAN İNECEK İDDİASI

Yürütülen Terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılacak ikinci adımın bir grup PKK'lının dağdan ineceği şeklinde gerçekleşeceği iddia edildi.

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN GELİME

PKK'nin söz konusu adımı, DEM Parti İmralı heyetinin 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin öncesine denk geldi.

PKK ÖRGÜTÜ FESHEDİP SİLAH YAKMIŞTI

Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine PKK, 11 Temmuz'da bir tören düzenlemiş, Bese Hozat kod adlı Hülya Oran'ın da aralarında bulunduğu bir grup örgüt üyesi silahlarını yakmıştı.

ADIM ADIM TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın ortak siyasi vizyonla hareket ettiğini vurgulayarak sürece destek mesajı verdi. Erdoğan'ın bu açıklaması, "Terörsüz Türkiye" hedefinin siyasi zeminini güçlendiren ilk adım oldu.

İMRALI GÖRÜŞMELERİ VE DEM PARTİ TRAFİĞİ

Süreç kapsamında DEM Parti heyeti, Adalet Bakanlığı'nın izniyle 28 Aralık'ta İmralı'ya giderek ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından heyet, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile temaslarda bulundu.

Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilen ikinci ve üçüncü İmralı görüşmeleri sonrası, İmralı'dan PKK'ya örgütü feshetme çağrısı yapıldı.

31 Mart Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, siyasi partiler arasında dikkat çeken görüşmeler yaşandı. AK Parti, 10 yıl aradan sonra; MHP ise ilk kez DEM Parti ile bayramlaştı. Mart ayındaki ikinci tur görüşmeler, sürecin en kritik aşamalarından biri olarak değerlendirildi.

BEŞTEPE'DE TARİHİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan'da DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'i Beştepe'de kabul etti. Bu görüşme, "Terörsüz Türkiye" sürecinde dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Ne var ki sürecin önemli ismi Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs'ta geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti.

PKK KONGRESİ VE SİLAH BIRAKMA KARARI

PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği kongrede örgütün silahlı faaliyetlerine son verme kararı aldı. 12 Mayıs'ta ise resmi olarak "silah bırakma ve fesih" kararını duyurdu. Devletin ilgili kurumları, sahadaki gelişmeleri titizlikle izlerken, sürecin sekteye uğramaması için temaslar aralıksız sürdürüldü.

DEM Parti heyeti, 18 Mayıs ve 6 Temmuz'da iki kez daha İmralı'ya gitti. Ardından 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme daha gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Temmuz'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yeniden bir araya gelerek sürecin son durumunu değerlendirdi.

Ve böylece Türkiye, yaklaşık yarım asırdır süren terör sorununda tarihi bir eşiği geride bıraktı. PKK'nın silah bırakmasıyla birlikte "Terörsüz Türkiye" sürecinde son aşamaya geçildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (20)

Haber YorumlarıErcan cıftcı:

ABD ve İsrail bölgesel hedefleri için PKK - YPG yi kullanacak. Bunu fark eden devlet köklü bir adım attı. Erdoğan ve Bahçeli' de değil elini gövdelerini taşın altına koydu çok büyük bir siyasi risk aldılar. Gerçekten terörün bilmesini isteyen destek olur, istemeyende sulandırır..

Haber YorumlarıHalil null:

ercan dogru diyorsun ama köpek p.k yemedenvaz geçmezmiş ipleri abd nin elinde

Haber Yorumlarıseennu:

Külahıma anlat abd yıllardır kullanıyor pkk-ypg yi eğer daha öğrenemediysen,biraz araştır öyle yorum yap.Şimdiye kadar bu adım atılmadıda şimdi neden atılıyor ,işte siz aşırı fanatiklikle gerçekleri karıştıran insanlarsınız,sanki yıllardır pkk ya silah vermiyordu abd,ulen abd nin maşası pkk sen hangi nedenden bahsediyorsun.

Haber YorumlarıHeisenberg:

uyan TÜRKİYE vatan elden gidiyor

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

29 Ekim de gitti vatan elden…

Haber YorumlarıAras Aras:

Gelin teslim olun daha ne uzatıyorsunuz, devlet size imkan vermiş, ya kıymetini bilin yada zaten bitmişsiniz

Haber Yorumlarıdeep horizon:

KANDİLDE 2025-2026 KIŞ SEZONU ETEKLERİNİ MAĞARADA DEFİLEDE GİYİP SERGİLEYECEKLER HERALDE

Haber YorumlarıNurettin:

12 tane kongre vay be

Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
title
