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Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi

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Oyun alanı isteyen öğrencilere iki adet bank yollayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca tepkilerin hedefi oldu. Haberler.com'un gündeme getirdiği ve "Yerel yönetimin duyarlılık seviyesi bu mu?" eleştirilerinin yöneltildiği Başkan Sandıkçı, tepkilerin ardından paylaştığı videoyu silmek zorunda kaldı.

Samsun Canik İlçesi'nde bulunan Uludağ Ortaokulu öğrencileri oyun alanının yetersiz olması nedeniyle Canik Belediyesi'nden yardım talep etti. Ancak Canik Belediyesi oyun alanı için iki adet bank göndermekle yetindi.

BÜYÜK BİR HİZMETMİŞ GİBİ PAYLAŞTILAR

Okula giden Canik Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çektikleri video ile bu hizmeti abarttı. Üstüne üstlük bunu sosyal medyada çocukların sorununu çözmüş gibi paylaştılar.

Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi

BAŞKAN, VİDEOYU SİLMEK ZORUNDA KALDI

Haberler.com'un gündeme getirdiği olay sonrası oyun alanı isteyen öğrencilere iki adet bank yollayan Canik Belediyesi, tepkilerin de odağı haline geldi. "Yerel yönetimin duyarlılık seviyesi bu mu?" eleştirilerinin yöneltildiği Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da tepki çeken videoyu sosyal medya hesabından silmek zorunda kaldı.

Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTamer Alici:

Canik belediye başkanı ve onun soytarılığına alet olan belediye çalışanlarına Allah akıl fikir versin diyorum,kendisi ile resmen alay edilen Canik halkı böyle düzenbaz yöneticileri asla haketmiyor....

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Haber YorumlarıAhmet Güney:

VAYBE BİDE UTANMADAN REKLAM YAPMIŞ ANLAYIŞ SEVİYESİ SÜPER SPOR YAPMA YERİMİZ YOK DESE GENCLER BANDO EKİBİYLE TOP YOLLAR MUHTEMELEN

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Haber YorumlarıErdem USTA:

Bizleri bunların yönettiğine inanamıyorum

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Haber YorumlarıErdal Akın:

sizler var ya aklını kullanamayan vatandaşın da başına bela olan şımarıklarsınız..

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