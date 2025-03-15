Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi
Oyun alanı isteyen öğrencilere iki adet bank yollayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca tepkilerin hedefi oldu. Haberler.com'un gündeme getirdiği ve "Yerel yönetimin duyarlılık seviyesi bu mu?" eleştirilerinin yöneltildiği Başkan Sandıkçı, tepkilerin ardından paylaştığı videoyu silmek zorunda kaldı.
Samsun Canik İlçesi'nde bulunan Uludağ Ortaokulu öğrencileri oyun alanının yetersiz olması nedeniyle Canik Belediyesi'nden yardım talep etti. Ancak Canik Belediyesi oyun alanı için iki adet bank göndermekle yetindi.
BÜYÜK BİR HİZMETMİŞ GİBİ PAYLAŞTILAR
Okula giden Canik Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çektikleri video ile bu hizmeti abarttı. Üstüne üstlük bunu sosyal medyada çocukların sorununu çözmüş gibi paylaştılar.
BAŞKAN, VİDEOYU SİLMEK ZORUNDA KALDI
Haberler.com'un gündeme getirdiği olay sonrası oyun alanı isteyen öğrencilere iki adet bank yollayan Canik Belediyesi, tepkilerin de odağı haline geldi. "Yerel yönetimin duyarlılık seviyesi bu mu?" eleştirilerinin yöneltildiği Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da tepki çeken videoyu sosyal medya hesabından silmek zorunda kaldı.