Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi

Samsun Canik İlçesi'nde bulunan Uludağ Ortaokulu öğrencileri oyun alanının yetersiz olması nedeniyle Canik Belediyesi'nden yardım talep etti. Ancak Canik Belediyesi oyun alanı için iki adet bank göndermekle yetindi.

BÜYÜK BİR HİZMETMİŞ GİBİ PAYLAŞTILAR

Okula giden Canik Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çektikleri video ile bu hizmeti abarttı. Üstüne üstlük bunu sosyal medyada çocukların sorununu çözmüş gibi paylaştılar.

BAŞKAN, VİDEOYU SİLMEK ZORUNDA KALDI

Haberler.com'un gündeme getirdiği olay sonrası oyun alanı isteyen öğrencilere iki adet bank yollayan Canik Belediyesi, tepkilerin de odağı haline geldi. "Yerel yönetimin duyarlılık seviyesi bu mu?" eleştirilerinin yöneltildiği Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da tepki çeken videoyu sosyal medya hesabından silmek zorunda kaldı.