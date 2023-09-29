Tepebaşı Belediye Başkanı Berlin'de yapılan toplantıya katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç V.İN.E Projesi kapsamında Berlin'de gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik yapılan çalışmalarını ve yenilenebilir enerji konusundaki çalışmalarını anlattı.

Almanya Inclusive Solutions Derneği koordinatörlüğünde Türk-Alman Kardeş-Kentler Federasyonu, Tepebaşı Belediyesi ve Şişli Belediyesi ortaklığında Şubat 2023'te başlayan ve Ekim 2024'te sonuçlanacak olan projenin ikinci toplantısı Türk-Alman İşverenler Birliği (TDU) ev sahipliğinde yapıldı.

Berlin Parlamentosu'nda düzenlenen toplantıya Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Berlin Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dennis Buchner, Inclusive Solutions Derneği Başkanı Stefan Schenck, Türk Alman İşverenler Birliği Başkanı Remzi Kaplan, Türk-Alman Kardeş Şehirler Federasyonu Başkanı Özcan Mutlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Berlin'deki ilçe belediye temsilcileri ile eyalet milletvekilleri de katıldı.

BAŞKAN ATAÇ TEPEBAŞI BELEDİYESİ'NİN ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Toplantının ilk bölümünde Berlin Parlamentosunda gerçekleşen toplantıda, katılımcı belediyeler yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tepebaşı Belediyesi'nin yenilebilir enerji ile ilgili hayata geçirdiği çalışmaları anlatan Başkan Ataç, yapılan çalışmalar nedeniyle Türkiye'ye iki ödül getirdiklerini anlattı.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ KONUSUNDA LİDER BELEDİYEYİZ"

Başkan Ataç, "Tepebaşı Belediyesi, yenilenebilir enerji konusunda çok yetkin bir belediye. Hatta lider bir belediye. 2014 yılında Avrupa Komisyonunun açmış olduğu akıllı şehirlerin hızlandırılmasıyla ilgili yaptıkları bir projeyi Türkiye'de kazanan tek belediyeyiz. Bu projenin 3 bileşeni vardı. Projede bir bölge istiyorlar ve oranın akıllı şehir haline getirilmesi isteniyordu. Biz de kendi mülkiyetimiz olan Yaşam Köyü olarak adlandırdığımız bölgemizi akıllı şehir yapma vaadini verdik. Öncelikle oradaki binaların enerji kayıplarını en aza indirmek için çalışmalar yaptık. İkincisi ulaşım. Gerçi ulaşım ilçe belediyelerinin değil ama projede olduğu için 4 adet elektrikli otobüs, 22 adet de hibrit araç, 30 tane de elektrikli bisiklet aldık. Türkiye'de elektrikli otobüsü kullanan ilk belediyeyiz. Son adım da bunu yaygınlaştırma. Bu iklimsel krizin bu kadar yaygın olduğu süreçte Tepebaşı Belediyesi böyle bir projeyi çözdü. Yüzde 53 enerji tasarrufumuz var. Araçlarda ise hemen hemen yüzde 100 enerji tasarrufumuz oluyor. Bu Türkiye'de tek bir proje olarak 5 yılda o bölgemizi akıllı şehir haline getirdik. ve biz bu çalışmalarımızla iki ödül kazandık. Küresel model ödülünü ve "Çevre Oscar'ı" olarak da adlandırılan Ulusal Enerji Küresi Ödülünü aldık. Bu bahsedilen iki ödülü de Tepebaşı Belediyesinin yaptığı çalışmalar neticesinde aldık" ifadelerini kullandı.

BERLİN EYALETİNİN POLİTİKALARI ANLATILDI

Toplantının ikinci bölümünde ise Berlin Eyaletinin engelli bireylere yönelik katılım politikaları anlatılarak Federal Engellilik Yasası, Engelli Komisyonu ve Engelli Danışma Kurulunun rolün hakkında bilgi verildi. Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş şehri olan Treptow-Köpenick Belediyesi'nin Danışma Kurulu da çalışmalarını anlatan sunum gerçekleştirdi.

SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplantının ardından ise Başkan Ataç, Türk-Alman İş Adamları Derneği'nde düzenlenen söyleşiye katıldı. Burada Dernek Kurucu Başkanı Remzi Kaplan'ın Moderatörlüğünde Başkan Ataç ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

BÜYÜKELÇİYE ZİYARET EDİLDİ

Başkan Ataç Berlin temasları kapsamında Büyükelçi Ahmet Başar Şen'i makamında ziyaret etti. Ziyarette yapılan çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. Başkan Ataç, ziyaretinde Büyükelçi Şen'e camdan yapılmış Devrim Arabası figürü hediye etti.

V .İN.E PROJESİ NEDİR?

Tepebaşı Belediyesi'nin ortağı olduğu V.İN.E Projesi, Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için kapsayıcı mesleki eğitim ve öğretim fırsatlarını nasıl destekleyebileceklerini, geliştirebileceklerini, iş deneyimlerini, bilgilerini ve en iyi uygulamalarını paylaşacakları teknolojik bir sistemin (My Tool Box-SEN ve BEN HİKAYELERİ) Berlin/Almanya, Tepebaşı/Eskişehir ve Şişli/İstanbul'da uygulanması sürecini kapsıyor.

AB tarafından desteklenen projenin devamında ise Alman heyet gelecek yıl mart ayında Eskişehir'e gelerek Tepebaşı Belediyesi'ndeki çalışmaları inceleyecek.