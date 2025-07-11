Teoman Mutlu'dan Genel Af Çağrısı: 'Toplumsal Barış İçin Cesur Bir Adım Atılmalı'

YERLİ ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Terörsüz bir Türkiye'ye ulaşıldıysa, şimdi sırada toplumsal barış var. Genel af çıkarılmalı, adalet ile merhamet dengesi kurulmalı, yeni bir başlangıç için cesur bir adım atılmalıdır" dedi.

Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, PKK'lı ilk grubun silah bırakmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün atılan silah bırakma adımı, Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçecek bir gelişmedir. Yıllardır süren acıların, gözyaşlarının ve yitirilen canların ardından nihayet kalıcı barışa dair umut filizlenmiştir. Artık silahlar sustuysa, şimdi söz milletindir. Bu tarihi süreci toplumsal barışla taçlandırmak zorundayız. Binlerce ailenin yıllardır beklediği, vicdanlarda yankı bulan genel af, artık ertelenemez bir toplumsal ihtiyaçtır. Türkiye, yeni bir sayfa açmalı. Kardeşliğin, kucaklaşmanın, helalleşmenin adımlarını atmalı. Yerli ve Milli Parti olarak çağrımız nettir. Terörsüz bir Türkiye'ye ulaşıldıysa, şimdi sırada toplumsal barış var. Genel af çıkarılmalı, adalet ile merhamet dengesi kurulmalı, yeni bir başlangıç için cesur bir adım atılmalıdır. Bu çağrımızı, siyaset üstü bir vicdan çağrısı olarak kabul edin. Çünkü biz biliyoruz ki affetmek, güçlülerin erdemidir" ifadelerini kullandı.