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Teoman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Öyle bir karizmatik gücü var ki

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Şarkıcı Teoman, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler dizdi. "Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor." diyen Teoman, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili de yorum yaptı.

Şarkıcı Teoman, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor." dedi.

Candaş Tolga Işık'ın TV100'de sunduğu bir programa katılan Teoman, "Dünyada siyaset sağa doğru mu meylediyor?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Teoman, "Acayip! Çok ilginç bir dünya. Ama Türkiye'yi başka türlü değerlendirebilirsin. Yeniden Refah Partisi yüzde 7 oy aldı, milliyetçiler oy kaybetti vesaire..." diyerek yanıt verdi.

"ERDOĞAN'IN ÖYLE BİR KARİZMATİK GÜCÜ VAR Kİ"

Teoman, Türkiye'de kişi kültünün de önemli olduğunu ifade ederek, "Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor." dedi.

DİKKAT ÇEKEN YAVAŞ VE İMAMOĞLU YANITI

Sunucunun "Benzer karizmayı İmamoğlu ve Yavaş'ta da görüyor musun seçim sonuçlarına bakınca?" sorusuna ise Teoman, "Benzer demeyeyim ama onların da karizmatik figürler olduğu kesin." şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (5)

yüksel akkoyun:

bitti o karizma.

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sade vatandaş:

ayıkkenmi söylemiş acaba merak ediyorum

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MARIO MORGAN:

Reis gibi baskani çok ozlersiniz. Kiymetini bilin.

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Barış O. B.:

İhale alamayınca ben

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İsmimi ne yapacaksın:

Gönülçelen mi oldun çen? :D

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