Teoman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Öyle bir karizmatik gücü var ki

Şarkıcı Teoman, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor." dedi.

Candaş Tolga Işık'ın TV100'de sunduğu bir programa katılan Teoman, "Dünyada siyaset sağa doğru mu meylediyor?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Teoman, "Acayip! Çok ilginç bir dünya. Ama Türkiye'yi başka türlü değerlendirebilirsin. Yeniden Refah Partisi yüzde 7 oy aldı, milliyetçiler oy kaybetti vesaire..." diyerek yanıt verdi.

"ERDOĞAN'IN ÖYLE BİR KARİZMATİK GÜCÜ VAR Kİ"

Teoman, Türkiye'de kişi kültünün de önemli olduğunu ifade ederek, "Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor." dedi.

DİKKAT ÇEKEN YAVAŞ VE İMAMOĞLU YANITI

Sunucunun "Benzer karizmayı İmamoğlu ve Yavaş'ta da görüyor musun seçim sonuçlarına bakınca?" sorusuna ise Teoman, "Benzer demeyeyim ama onların da karizmatik figürler olduğu kesin." şeklinde yanıt verdi.