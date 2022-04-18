Temel Karamollaoğlu'ndan sonra bir çıkış da DEVA lideri Babacan'dan: Millet İttifakı'nda değiliz

Muhalefet partileri tarafından oluşturulan 6'lı masa arasındaki görüşmeler devam ederken, masa etrafında yer alan partilerin liderleri de siyasette dengeleri değiştirecek açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Saadet lideri Karamollaoğlu'nun üçüncü ittifak çıkışının ardından çok konuşulacak bir çıkış da Babacan'dan geldi.

"BİZ HENÜZ İTTİFAKTA DEĞİLİZ"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da sebze meyve hali esnafıyla sahurda bir araya geldi. Babacan, Millet İttifakı'na ilişkin bir soruya "Biz henüz ittifakta değiliz. Ama altı partili masada bazı ortak çalışma alanlarına katkı sunuyoruz. Henüz ittifakta değiliz. İttifak olması için daha çok şey konuşmamız lazım" yanıtını verdi.

ESNAF İLE ÖZELLEŞTİRME KONUSUNU KONUŞTU

Babacan ile bir esnaf arasında özelleştirmeler konuşuldu. Babacan, "Önemli olan kurum tekel mi? Yoksa kurum herkesin yaptığı işi mi yapıyor? Mesela şu çay bardağını kamu kuruluşu üretiyor. Devletin ne işi var çay bardağı üretmeyle? Herkes yapıyor zaten. Onu özelleştirmekte fayda var" dedi.

"ÖZELLEŞTİRME MALİYE BAKANLIĞI'NA BAĞLI OLMUŞTUR"

Esnafın "Özelleştirme politikası sizin ve Mehmet Şimşek'in dönemlerine denk geliyor" sözleri üzerine Babacan, şunları söyledi: "Özelleştirme hep Maliye Bakanlığı'na bağlı olmuştur. Telekom gibi özelleştirmeler rahmetli Kemal Unakıtan'ın döneminde. Mesela Telekom özelleşti. Ne oldu? Mülk devletin. Bütün altyapı devletin. Sadece işletme lisansı özeleştirildi. 6 buçuk milyar dolar nakit para aldı devlet o zaman. Bu paranın hepsi yurt dışından geldi, Türkiye'ye. Çok büyük para. Mülk, tapu, altyapı, sistem, kablolar hepsi devletin. Özel sektör daha verimli işletiyor. Devlet olunca 10 bin kişi çalışıyorsa, zorla bir 10 bin daha alıyor. Ondan sonra zarar ediyor. Zararı da bütün milletten topladığın vergiyle ödüyorsun. Özelleştirme için 'Silmece kötüdür' ya da 'Silmece iyidir' demek doğru değil. Özelleştirmeyi akıllıca yapmak lazım."

"BİZİM TİCARETTEN BİLDİĞİMİZ, MALİYETİN DÜŞÜK OLMASI"

Babacan, "Bizim ticaretten bildiğimiz şu, maliyet düşük olacak. Üretim bol olacak. Rekabet olacak. Vatandaş iyi malı ucuza alacak. İşini iyi bilen esnaf iş yapacak" dedi.