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Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde bulunan Çorlu gişelerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobildeki FETÖ şüphelisi E.K'nin kimlik kontrolünde 'dolandırıcılık' suçundan da arandığı tespit edildi. Şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde bulunan Çorlu gişelerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki FETÖ şüphelisi E.K'nin kimlik kontrolünde "dolandırıcılık" suçundan da arandığı tespit edildi.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Politika

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