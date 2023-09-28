Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen FETÖ operasyonunda Yunanistan'a kaçmaya çalışan eski 4. Sınıf Emniyet Müdürü S.Y. ve ihraç zabıt katibi M.Ö. dahil toplam 8 kişi yakalanırken adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ Silahlı Terör Örgütü ile mücadelede yapılan çalışmalarda, Yunanistan'a illegal geçiş yapmak üzereyken ihraç eski 4. Sınıf Emniyet Müdürü S.Y. ve ihraç zabıt katibi M.Ö. isimli şahıs ile bir organizatör yakalandı. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması ve öğrenci yapılanması içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulunduğu şeklinde haklarında beyan, teşhis, ByLock tespiti ve ardışık aranması tespit edilen 10 şahsa yönelik düzenlenen çalışmalarda 8 şüpheli yakalandı.

İşlemleri ve sorgulamaları tamamlanan toplamda 10 kişiden 2 kişi emniyetten serbest kalırken 8 kişi ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 1 kişi savcılıktan serbest, 1 kişi mahkemeden serbest kalırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mahkeme sonucunda 4. Sınıf Emniyet Müdürü S.Y. ve ihraç zabıt katibi M.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ