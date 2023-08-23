Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çanakkale'deki Orman Yangınına Destek Veriyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale'de devam orman yangınına müdahale çalışmalarına destek vermek amacıyla çok sayıda araç ve personelini yangın bölgesine gönderdi.

Çanakkale'de meydana gelen orman yangınına müdahale eden itfaiye ekiplerine destek vermek üzere hazırlanan Tekirdağ İtfaiyesi yangın bölgesine ulaştı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ; 1 arazöz, 9 su tankeri, 1 dozer, 1 çekici ve 1 öncü araç olmak üzere toplam 13 araç ile 22 personelini Çanakkale'ye gönderdi.

Ekiplerin büyük bir özveri ve fedakarlık ile orman yangınları ile mücadele ettiğini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları söyledi:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak araçlarımız ve ekiplerimizle birlikte Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına destek oluyoruz. Elimizden geldiğince imkanlarımızı yangın bölgesi için seferber etmiş durumdayız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak yangından zarar gören tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Birlik ve dayanışma ile yaraları hep birlikte saracağız. Zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yangınla mücadele eden tüm ekiplerimize de kolaylıklar diliyorum. Biran önce tüm yangının kontrol altına alınması en büyük temennimiz."