Ak Parti'ye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Tekirdağ'ın potansiyelini ortaya çıkarmak, hemşehrilerimizin beklentilerine daha güçlü karşılık vermek, şehrimizin hak ettiği yatırımları hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sanal medya hesabından dün Ak Parti'ye katıldığı törene ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül ve AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş ile birlikte yer aldığı fotoğrafları paylaştı. Yüceer paylaşımında, "Dün, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozetle yeni bir siyasi yolculuğa adım attık. Beni büyük bir samimiyetle karşılayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti ailemize ve bu süreçte emeği, desteği ve güveniyle yanımda olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Benim için siyasetin merkezinde her zaman insan, memleket sevgisi ve hizmet sorumluluğu oldu. Bugün de değişmeyen tek bir önceliğim var: Tekirdağ. Tekirdağ'ın potansiyelini ortaya çıkarmak, hemşehrilerimizin beklentilerine daha güçlü karşılık vermek, şehrimizin hak ettiği yatırımları hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğim. Yeni dönemin şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yolumuz da hedefimiz de Tekirdağ'a hizmet" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı