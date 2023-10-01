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Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret etti

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret ederek iş birliği imkanlarını konuştu. Ziyarette Baro sekreteri ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Ayrıca Tekirdağ Barosu'nda avukatlık ruhsatnamesi töreni düzenlendi ve yeni avukatlara ruhsatnameleri takdim edildi.