Tekin ve Çelik Aileleri Arasındaki Husumet Barışla Sonuçlandı

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Eleşkirt ilçesinde Tekin ve Çelik aileleri arasında bir süredir devam eden husumetin barışla sonuçlandığını bildirdi.

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, yaptığı açıklamada, sağduyu ve karşılıklı anlayışla yürütülen görüşmelerin ardından iki aile arasında barış sağlandığını belirtti.

Barış yemeğinde her iki ailenin fertleriyle bir araya geldiklerini ifade eden Yıldız, "Eleşkirt'te çok kıymetli bir birlikteliğe şahitlik ettik. Tekin ve Çelik aileleri arasındaki husumetin barışla sonuçlanması bizleri son derece mutlu etti. Kardeşlik hukukunun kazandığı bu anlamlı günde birlikte aynı sofraya oturduk. Ağrı'mızda kavganın değil kardeşliğin hakim olması için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu barışa vesile olan herkese gönülden teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, birlik ve beraberlik mesajı verdiklerini, benzer barış süreçlerinin yaygınlaşması için çalışacaklarını kaydetti. - AĞRI