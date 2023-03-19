'Tehdit mesajları alıyorum' diyen AK Partili Zengin'e Deva Partisi'nden destek: Endişe verici

Cumhur İttifakı'na katılacağı söylenen Yeniden Refah Partisi'nin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılmasını talep ettiği öne sürülmüştü. "6284 kırmızı çizgimizdir" diyen, son açıklamasında tehdit mesajları aldığını söyleyen AK Partili Özlem Zengin'e Deva Partili Mehmet Emin Ekmen destek verdi. Ekmen, "Hayatını partisi ve değerlerinin mücadelesine adamış, samimiyeti ve bağlılığı tartışılamayacak birine bu yoğunlukta tehdit endişe verici" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için, "6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un kaldırılmasını talep ettiği iddia edilmişti. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan iddialara ilişkin, "Bu konuları hiç konuşmadık." şeklinde açıklama gelmişti.

"BU KONU HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

"6284 bizim kırmızı çizgimizdir" diyerek tartışmalara farklı bir boyut kazandıran AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, son açıklamasında tehdit mesajları aldığını söyledi. Zengin, "Artık bu konu hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Hedef haline geliyorum." dedi.

"BU YOĞUNLUKTA TEHDİT ENDİŞE VERİCİ"

AK Partili Zengin'e Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'den destek geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Ekmen, "Hayatını partisi ve değerlerinin mücadelesine adamış, samimiyeti ve bağlılığı tartışılamayacak birine bu yoğunlukta tehdit endişe verici. Özlem hanımı yalnızlık hissine terk edip konuşmayanlar da bu saldırılardan sorumlu!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hedef haline geldiğini belirten AK Partili Zengin, şunları söylemişti: "Sayın Bakanımız açıklama yapıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları var ama ben bu konuda ne zaman bir şey söylesem normali çok aşan bir hedef olma hali ortaya çıkıyor. Sadece Twitter'dan değil, çok düzenli ve planlı bir saldırıya dönüşüyor. Bununla da kalmıyor, telefonuma yüzlerce tehdit mesajları alıyorum. Bunun ne kadar ciddi bir konu olduğunu bilmiyorum kamuoyu fark ediyor mu… 6284 tabii ki tartışılabilir, İstanbul Sözleşmesi çok tartışıldı. Benim itirazım usulüne, yöntemine fakat bundan kamuoyu yeteri kadar rahatsızlık duymuyor. Doğrusu bu saldırılar Türkiye'de kadınları çok rahatsız ediyor.

"KONUŞAN ERKEK ARKADAŞIMIZ OLDUĞUNDA HİÇ SORUN OLMUYOR"

Bu konuya kimse girmek istemiyor çünkü hedef oluyorsunuz. İşte ben. Ben AK Parti Grup Başkanvekiliyim. Ben kendi fikirlerimi anlatmıyorum, grubumuz adına konuşuyorum ama grubumuz adına konuşan bir erkek arkadaşımız olduğunda hiç sorun olmuyor."