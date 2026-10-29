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TDT dışişleri bakanları toplantıda Ankara Bildirisi ve 2027 bütçelerini değerlendirdi

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TDT dışişleri bakanları toplantıda Ankara Bildirisi ve 2027 bütçelerini değerlendirdi
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TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Bakanlar Ankara Bildirisi'ni ve TDT Sekretaryası ile Türk Akademisinin 2027 bütçelerini değerlendirdi, görev süresi sona yaklaşan Genel Sekreter Ömüraliyev'e teşekkür etti.

TASLAK KARARLAR DEĞERLENDİRİLDİ

TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından bakanlar, TDT 13'üncü Zirvesi'nin gündemini ve Devlet Başkanları Konseyi'nin değerlendirmesine ve kabulüne sunulacak taslak belgeleri ele aldı. Bu kapsamda, Ankara Bildirisi ile Teşkilat bünyesindeki iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve kurumsal yapısının güçlendirilmesini amaçlayan diğer taslak kararlar değerlendirildi.

2027 BÜTÇELERİ ELE ALINDI

TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Dönem Başkanlığı süresince kaydedilen ilerlemelere ilişkin dışişleri bakanlarına kapsamlı bilgi sundu. Genel Sekreter ayrıca TDT Sekretaryasının faaliyetleri hakkında bilgi vererek, üye ve gözlemci devletler arasındaki iş birliğinin 65'ten fazla alana yayılan kapsamına dikkat çekti. Bakanlar, Türk dünyasının birliğine katkılarından dolayı Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü ile çeşitli önemli belgeleri değerlendirdi. Bu çerçevede, TDT Sekretaryasının ve Türk Akademisinin 2027 yılı bütçeleri ele alındı. Katılımcılar ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ilerleyen dönemde Teşkilat bünyesindeki iş birliğinin önceliklerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Bakanlar, görev süresinin sona yaklaşması nedeniyle TDT'nin kurumsal gelişiminin güçlendirilmesine ve Türk devletleri arasındaki iş birliğinin ilerletilmesine sunduğu katkılar ve hizmetlerden dolayı TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev'e teşekkürlerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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