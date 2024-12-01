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TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, partisinin Konak Kongresi'nde konuştu Açıklaması

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, partisinin Konak Kongresi'nde konuştu Açıklaması
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'in her tarafında sorun olduğunu belirterek, "İşin kolayını bulmuşlar.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'in her tarafında sorun olduğunu belirterek, "İşin kolayını bulmuşlar. Körfezi temizlemek bizim işimiz mi canım, kim temizleyecek uzaydan mı gelip temizleyecek?" dedi.

Atatürk Voleybol Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Konak Kongresi'nde konuşan Yıldırım, İzmir'in 25 yıldan fazla zamandır CHP'li yerel yönetimler tarafından yönetildiğini hatırlattı.

CHP'li yerel yönetimlerin kent için bir çalışma yapmadığını iddia eden Yıldırım, "Bülent Ecevit'in köy kent diye bir projesi vardı. Gerçekleştirmek için de çok arzu etti. Ama ömrü yetmedi, keşke sağ olsaydı da İzmir'de yerel yönetimlerinin bir şey yapmadan köy kent projesini başardılar. Biz bu şehre belediye başkanı adayı olduğumuzda '35 İzmir 35 Proje' dedik. Bugün İzmir'in belediye başkanı olmadık ama sözümüzü de yerde bırakmadık. 35 projenin 30'unu tamamladık." dedi.

Yıldırım, daha çok çalışacaklarını, İzmirlilere sitem etmeyeceklerini, önce kendilerine bakıp nerede eksikliklerinin olduğuna bakacaklarını söyledi.

İzmir'in her tarafında sorun olduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"İşin kolayını bulmuşlar. Körfezi temizlemek bizim işimiz mi canım, kim temizleyecek? Uzaydan mı gelip temizleyecek? Haliç'i hatırlayın. 1994'te Haliç'ten köprüden geçerken burunlar kapatılıp geçiliyordu. Orayı pırıl pırıl yapan kim? O dönemin Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Hükümetin engellemesine rağmen yaptı. Siz de kalkmışınız sıyrılmaya bakıyorsunuz. Yağma yok. Yaşadığınız şehre hizmet etmek mecburiyetinizdesiniz. Yaşadığınız şehrin sorunlarına seyirci kalamazsınız. Sorunları torunlara bırakamazsınız. Günün birinde bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün. Ama gün gelir bu şehir ve insanları bunun hesabını mutlaka sandıkta sorarlar. Ben buna yürekten inanıyorum."

Yıldırım, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek parti olduğunu söyledi.

Yeni yüzyılın Türklerin yüzyılı olacağını anlatan Yıldırım, "170 milyonun yaşadığı Türk devletlerinin de gözü ve kulağı Türkiye'de. Türkiye onlar için geleceğin rol modelidir. Türkiye bir ateş çemberi içinde her türlü iç ve dış beladan koruyarak, ülkeyi gelecek hedeflerine, milletin özlemlerini gerçeğe dönüştürecek çalışmalar yapmak o kadar kolay şey değil. Her babayiğidin harcı değil. Onun için geçmiş geçmişte kaldı, önümüzde yeni bir dönem var. Yeni tehditler, fırsatlar var. Yapılacak çok daha büyük işler var. Tabii millet karar verecek, bugüne kadar yaptığı gibi. AK Parti küresel ve yerel krizlere rağmen, olumsuzluklara rağmen, her seçimde birinci parti olmayı başarmıştır."

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise partisinin kongrelerini eleştiren CHP İzmir İl Başkanı Şenol Arslanoğlu'na tepki gösterdi.

Saygılı, şunları kaydetti:

"CHP İzmir'in başındaki zat, önce CHP siyasi elitiyle bir olup dolandırıldığını söyleyen İzmirli kooperatif mağdurlarına hesap versin. CHP İzmir'in başındaki zat, bir otopark değnekçisi gibi rant kovalayacağına gitsin kendi belediyelerinin çöp ve salgın hastalığa terk ettiği İzmir'in ilçeleriyle ilgilensin. CHP İzmir'in başındaki zat, AK Parti'nin kongrelerine laf edeceğine, kendi belediyelerinde istihdam edilen terör örgütü iltisaklı isimlerden kurtulsun. Tabi kurtulmak istiyorsa. CHP İzmir'in başındaki zat, AK Parti hükümetinin bakanlarına laf edeceğine İzmir'in altyapı sorununa 30 yıldır çözüm üretemeyen partisinin utancıyla sussun."

Kongrede AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar da konuşma yaptı.

Kongrede mevcut başkan Sait Baştaş? yeniden başkan seçildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Politika
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