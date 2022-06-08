TDP'den, Patrik vekili Çetin'e ziyaret - Haberler

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TDP'den, Patrik vekili Çetin'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika
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TDP'den, Patrik vekili Çetin'e ziyaret

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Bakırköy İlçe Başkanı Tuğba Bozkurt ve berberindeki ilçe yönetim heyeti İstanbul ve Ankara Suryani Ortodoks cemaati Ruhani lideri ve Patrik Vekili Metropolit Mor Fİilüksinos Yusuf Çetin ve İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin'i ziyaret etti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Bakırköy İlçe Başkanı Tuğba Bozkurt ve berberindeki ilçe yönetim heyeti İstanbul ve Ankara Suryani Ortodoks cemaati Ruhani lideri ve Patrik Vekili Metropolit Mor Fİilüksinos Yusuf Çetin ve İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin'i ziyaret etti.

Beyoğlu'nun ardından yeni görev yeri olan Bakırköy'de kapsayıcı ve hizmet odaklı çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Bozkurt, hedeflerinin değişim rüzgarını ayrım gözetmeden herkes için estirmek olduğunu belirtti. Bozkurt ve beraberindeki heyet görüşmede Türkiye Cumhuriyeti tarihinde inşasına başlanan ilk kilise olan Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi ile ilgili bilgi aldı. Bozkurt "hedefimiz ayrıştırıcı değil birleştirici olmak" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

İstanbul Bakırköy Bozkurt Politika Haberler

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