TDP'den Memleket Partisi'ne geçtiler - Haberler

Balıkesir'de TDP İl Başkanlığı görevindeyken partisinden istifa eden Erkan Akman 720 kişilik parti yöneticileri ve partililerle birlikte Memleket Partisi'ne geçti.

Memleket Partisi İl Başkanlığı'nda düzenlenen törenle Erkan Akman ve diğer partililere rozet takıldı. Törende ayrıca DSP'den Balıkesir milletvekilliği yapan ve 2019 yılında da Büyükşehir belediye Başkan Adayı olan Tamer Kanber de Memleket Partisi'ne katıldı. Memleket Partisi İl Başkanı Sinan Diker ev sahipliğinde düzenlenen rozet takma töreninde MYK üyeleri Mahir Bakan ile Asuman Ali Güven de yer alırken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'de cep telefonuyla katılım sağladı.

İl Başkanı Sinan Diker partilerine yeni katılan 720 kişiyle daha da güçlendiklerini belirterek TDP İl Başkanı Erkan Akman ile birlikte Kepsut, Altıeylül, Bigadiç, Karesi, Savaştepe, Dursunbey, Gömeç, Ayvalık ilçe başkanları ve bazı yöneticilerin yanı sıra kadın kolları başkan ve yöneticilerinin partiye katıldığını söyledi. MYK üyelerinin de kısa bir konuşma yaptığı toplantının ardından partiye yeni katılan üyelere rozet takıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Politika