TCG Burgazada Lübnan açıklarında eğitimler gerçekleştirdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevine katılanan TCG Burgazada korvetinin Lübnan açıklarında eğitimler gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevine katılan TCG BURGAZADA korvetimiz, Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru FGS OLDENBURG, Endonezya Deniz Kuvvetleri unsuru KRI FRANS KAISIEPO ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru HS PSARA ile Lübnan açıklarında eğitimler gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.