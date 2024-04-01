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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, belediye başkanlarının vaatlerini takip edecek

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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, parti gözetmeksizin, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen tüm adayların vaatlerinin takipçisi olacaklarını belirterek, "Seçilen her bir belediye başkanına da mazeret üretmeksizin bu memleketin sorunlarını birer birer çözmeleri için ricada bulunuyoruz ve bunun takipçisi olacağımızı da bir kez daha belirtiyoruz." dedi.

Kirişci, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, sonuçların ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Bazı istenmeyen olaylar yaşansa da genel olarak seçimlerin Türkiye'ye ve aziz millete yakışır bir olgunlukta tamamlandığını aktaran Kirişci, şöyle konuştu:

"Seçimlerin, demokratik bir olgunlukla tamamlanmış olması aslında ülkemiz demokrasisinin geldiği noktayı çok açık seçik ortaya koydu. Tabii her seçimde sandıklarla ilgili birtakım iddialar, söylemler, eylemler olur. Ama bunun kararını verecek olan, bu seçim sürecinin mahkemesi diyebileceğimiz Yüksek Seçim Kurulu'dur. İl ve ilçe seçim kurullarıdır. Onlar da bunun gereklerini yerine eksiksiz, noksansız olarak getirmektedirler."

Kirişci, Kahramanmaraş'ın 1 milyon 116 bin nüfusu ile 30 metropol kentten biri olduğunu ve ikisi merkez ilçe olmak üzere 11 ilçesi bulunduğunu hatırlatarak, Büyükşehir Belediyesi ve söz konusu ilçelerden 3'ünü Cumhur İttifakı'nın kazandığını vurguladı.

Milletin iradesine saygı duyduklarını, 4 yıl 2 ay sonrasına kadar seçim olmadığını hatırlatan Kirişci, seçilen yeni adayların, tüm enerjilerini hizmet etmek için harcaması gerektiğine inandığını belirtti.

Son yıllarda yaşanan salgın, savaş ve deprem felaketleri nedeniyle sarsılan ülke ekonomisinin düzeltilmesine yönelik başlattıkları çalışmaların da tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Kirişci, şunları kaydetti:

"Hem bizim belediye başkanlarımızın hem de muhalefet belediye başkanlarının o seçim sürecinde vermiş oldukları vaatleri hepimizin takip etmesi, hepimizin asli görevidir. Çünkü öyle şeyler duyduk ki seçim sürecinde... Yani merkezi hükümetin yapması gereken şeyleri bir yerel yönetici, yapmayla ilgili vaatlerde bulunmuştu. Biz de en azından oyumuz bizim namusumuzdur. Oyumuza, namusumuza sahip çıkmış olalım. Bu oyumuzu almış, koltuğa oturmuş olanlara 'arkadaş sizin kendinizin seçim meydanlarında söylediği şöyle bir vaadiniz vardı, bunu ne yaptınız' diye soralım. Biz parti olarak bütün adayların ve bu adayların içinden de belediye başkanı olarak bugün göreve gelecek olanların tamamının vaatlerini vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bu seçimin, bundan önceki seçimler gibi ülkemizin demokratikleşmesine, ülkemizin refahının yükselmesine, birliğimizin, kardeşliğimizin pekişmesine katkıda bulunmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Seçilen her bir belediye başkanına da mazeret üretmeksizin bu memleketin sorunlarını birer birer çözmeleri için ricada bulunuyoruz ve bunun takipçisi olacağımızı da bir kez daha belirtiyoruz."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

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