Haberler

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, Gaziantep'te saha çalışmalarına başladı

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, Gaziantep'te saha çalışmalarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile beraberindeki komisyon üyeleri, saha araştırmaları kapsamında Gaziantep'e geldi.

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile beraberindeki komisyon üyeleri, saha araştırmaları kapsamında Gaziantep'e geldi.

Komisyon, merkez Şehitkamil ilçesindeki 8 Şubat Anadolu Lisesi'nde muhtarlar, öğretmenler ve velilerle toplantı düzenledi.

Durgut, toplantıların ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TBMM'de suça sürüklenen çocuklarla ilgili araştırma komisyonunun kurulduğunu hatırlatarak, "Gaziantep hem risk faktörlerini barındırması açısından bizim için önemli bir il ama aynı zamanda koruyucu, önleyici, rehabilite edici pek güzel inisiyatifin de alındığı bir il olması hasebiyle bizim için önemli." diye konuştu.

Muhtarlar, öğretmenler ve velilerle mülakatlar yaptıklarını ifade eden Durgut, "Yarın da şehrin idare amirleriyle, konunun bütün paydaşlarıyla toplantılarımız olacak. Daha sonra belediyenin yaptığı bağımlılıklarla mücadele gibi bazı birimleri ziyaret edeceğiz. Konunun bütün paydaşlarıyla sahanın derinine inerek çalışıyoruz." dedi.

Müstakil çocuk paketi çıkarmayı planladıklarını kaydeden Durgut, "Önleyici, rehabilite ediciliği temel alan fakat bununla beraber cezai müeyyidelerde de cezasızlık algısını değiştirecek değişimleri öngören bir çocuk paketi çıkarmak istiyoruz. Bununla ilgili bilimsel bir çerçeve oluşturmak, sahadan veri toplamak önemli." ifadelerini kullandı.

Toplantılarda komisyon üyelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Ünal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vasıf Munis de hazır bulundu.

Komisyonun kentteki çalışmaları 3 gün sürecek.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var

İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar

Kanlı talimat! Savaşın yönü değişiyor
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Katar alarmda! Tehdit seviyesi yükseltildi, halka kritik uyarı geldi

Savaşın ortasındaki ülke alarma geçti
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi

İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
SGK denetimde! 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir

Aman dikkat! 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir