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TBMM resepsiyonunda MHP lideri Bahçeli'ye gazilerden atkı hediye edildi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılı resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda Türkiye İstiklal Gazileri İstiklal Madalyalılar Derneği üyesi, Bahçeli'ye atkı hediye etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gaziler tarafından atkı hediye edildi.

MHP Lideri Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılı resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda Türkiye İstiklal Gazileri İstiklal Madalyalılar Derneği üyesi, Bahçeli'ye atkı hediye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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