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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Samsun'da oyunu kullandı

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Samsun'da oyunu kullandı.

Muş, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile İlkadım ilçesindeki Gülsem Sami Kefeli Ortaokulu'na gelerek, oyunu kullanacağı sandık başında sıraya girdi.

Daha sonra 2053 numaralı sandıkta oyunu kullanan Muş, ardından okuldaki sandıkları gezerek görevlilere başarılar diledi.

Türkiye'de yaklaşık 2 aydır bir kampanya dönemi yaşandığını belirten Muş, "Partiler söyleyeceklerini söylediler. Adaylar söyleyeceklerini söyledi. Şimdi de sıra millette ve demokrasinin tecelligahı sandık kuruldu. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sonlanmış olacak. Ondan sonra da milletin iradesi ortaya çıkacak." dedi.

Sandıktan çıkacak sonuçlara herkes gibi saygılı olduklarını vurgulayan Muş, "Milletin kararının başımızın üzerinde yeri var. Ülkemize hayırlı olsun. Önümüzdeki 5 yılı inşallah yönetecek kadrolar bu seçim beraberinde belirlenmiş olur ve Türkiye istikrarlı bir şekilde yoluna devam eder." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Politika

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